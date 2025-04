Vice de Trump encontrou papa Francisco no domingo: 'Rezei pela sua saúde'

J.D. Vance, vice-presidente dos Estados Unidos, lamentou nesta segunda-feira (21/4) a morte do Papa Francisco e afirmou que esteve com o pontífice no domingo (20/4), em Roma. “Fiquei feliz em vê-lo ontem, embora ele estivesse evidentemente muito doente. Mas sempre me lembrarei dele pela homilia que ele proferiu logo nos primeiros dias da COVID. Foi realmente muito bonito”, declarou.

Vance disse, ainda, que rezou pela saúde do papa durante o encontro. Francisco morreu nesta manhã, aos 88 anos, após complicações respiratórias. Ele foi o primeiro pontífice latino-americano da história e marcou seu pontificado por uma postura humanitária e de aproximação com os fiéis.

I just learned of the passing of Pope Francis. My heart goes out to the millions of Christians all over the world who loved him.



I was happy to see him yesterday, though he was obviously very ill. But I’ll always remember him for the below homily he gave in the very early days…