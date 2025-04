Volta do feriadão provoca retenção em estradas de Minas Gerais

Na reta final do feriado prolongado, motoristas enfrentam retenções nas principais rodovias de Minas Gerais nesta segunda-feira (21/4). A EPR Via Mineira, concessionária responsável pela BR-040, estima que 281 mil veículos passarão pela estrada até esta terça (22/4).

De acordo com a EPR, a BR-040 apresenta fluxo lento ao longo de três quilômetros na altura do KM 557 no sentido Belo Horizonte. No KM 555, em Nova Lima, no mesmo sentido, há lentidão causada pelo excesso de veículos e estreitamento de pista. Já no KM 611, na altura de Congonhas, a fila de carros chega a quatro quilômetros devido ao estreitamento de pista na ponte sobre o Rio Maranhão.

A Arteris, responsável pela BR-381, também conhecida como Rodovia Fernão Dias, tem retenção do KM 500 ao KM 499, na altura de Betim, no sentido capital mineira.

Também há lentidão entre o KM 919 e o KM 916, no município de Camanducaia, na Região Sul de Minas Gerais, sentido São Paulo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia