Chuva intensa pode atingir 50 cidades de MG no feriado de Tiradentes

Cinquenta cidades de Minas Gerais podem enfrentar chuva intensa nesta segunda-feira (21), de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

As cidades podem registrar até 50 milímetros (mm) de chuva por dia, com ventos intensos de até 60 km/h. Segundo o meteorologista Claudemir de Azevedo, uma chuva de 50 mm é considerada forte, pois cada milímetro de chuva corresponde a um litro de água por metro quadrado.

"Quando há 50 milímetros de chuva, isso representa 50 litros de água por metro quadrado. Dependendo da duração da chuva, pode ocasionar fenômenos como enxurradas e alagamentos. É uma quantidade significativa de chuva", explicou.

Segundo o órgão nacional, o alerta amarelo, de perigo potencial, indica risco de corte de energia elétrica, danos a plantações, queda de árvores e alagamentos, e é válido até as 10h de terça-feira (22).

Em caso de rajadas de vento, a recomendação é evitar se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas. Também é aconselhável não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Cidades sob alerta

Águas Vermelhas

Almenara

Bandeira

Berizal

Bonito de Minas

Cachoeira de Pajeú

Catuti

Cônego Marinho

Curral de Dentro

Divisa Alegre

Divisópolis

Espinosa

Felisburgo

Gameleiras

Indaiabira

Itacarambi

Jacinto

Jaíba

Janaúba

Januária

Jequitinhonha

Jordânia

Juvenília

Mamonas

Manga

Mata Verde

Matias Cardoso

Mato Verde

Medina

Miravânia

Montalvânia

Monte Azul

Montezuma

Ninheira

Pai Pedro

Pedra Azul

Porteirinha

Rio do Prado

Rio Pardo de Minas

Rubim

Salto da Divisa

Santa Cruz de Salinas

Santa Maria do Salto

Santo Antônio do Jacinto

Santo Antônio do Retiro

São João das Missões

São João do Paraíso

Taiobeiras

Vargem Grande do Rio Pardo

Verdelândia