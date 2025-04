Chuva em BH: regional registra 90% do esperado para o mês em três horas

Repórter de Gerais. Formada em Jornalismo pela PUC Minas e pós-graduada em Produção em Jornalismo Digital. Estagiou no Estado de Minas em 2020 e 2021, quando foi efetivada como repórter.

Em apenas três horas, choveu mais de 90% do volume esperado para todo o mês na região Nordeste de Belo Horizonte. A média histórica de abril na capital é de 82,3 milímetros. Na Pampulha, o acumulado foi de 88,5% do esperado para o mês. Os dados são da Defesa Civil municipal.

Em Venda Nova, o volume de chuva foi 77% da média histórica em apenas três horas. No início da manhã de hoje, pessoas que passaram pela Avenida Vilarinho, flagraram a bacia de contenção no limite.

Acumulado de chuva das últimas 3h até às 8h30 do dia 17/04/25:

Barreiro: 40,2 (48,8%)



Centro Sul: 41,2 (50,1%)



Hipercentro: 11,4 (13,9%)



Leste: 65,2 (79,2%)



Nordeste: 75,4 (91,6%)



Noroeste: 71,4 (86,8%)



Norte: 45,0 (54,7%)



Oeste: 49,4 (60,0%)



Pampulha: 72,8 (88,5%)



Venda Nova: 63,4 (77,0%)

Até a manhã desta quarta-feira (16/4), apenas as regionais do Barreiro, Centro-Sul e Hipercentro não ultrapassaram o acumulado esperado para o mês, sendo que, até às 8h30, o volume registrado na Centro-Sul era de 99,9%.

Acumulado de chuva em abril até 8h30 do dia 17/04/2025:



Barreiro: 75,0 (91,1%)

Centro Sul: 82,2 (99,9%)

Hipercentro: 21,0 (25,5%)

Leste: 97,6 (118,6%)

Nordeste: 111,6 (135,6%)

Noroeste:95,6 (116,2%)

Norte: 97,6 (118,6%)

Oeste: 84,8 (103,0%)

Pampulha: 108,6 (132,0%)

Venda Nova: 102,6 (124,7%)

Temporal na capital

Choveu forte nas primeiras horas desta quarta-feira (16/4) e todas as regionais de Belo Horizonte. Às 7h30, a chuva era extremamente forte em Venda Nova, Pampulha e Nordeste, forte na Leste e Centro-Sul e fraca nas demais regiões de BH. Às 9h, a chuva era moderada no Barreiro e fraca nas demais regionais.

Os bombeiros foram acionados no Anel Rodoviário, em frente ao Shopping Del Rey, para salvamento de um carro de passeio que ficou ilhado em meio à enxurrada. Quando os bombeiros chegaram ao local, o nível da água já havia diminuído e ninguém ficou ferido.

No bairro Lagoinha, Região Noroeste de BH, os bombeiros foram acionados porque havia risco de choques por descarga elétrica. Uma árvore de grande porte caiu sobre a rede, deixando parte da fiação exposta e provocando pequenas explosões no transformador. A área foi isolada e a BHTrans foi acionada para controle do trânsito. Ninguém ficou ferido.

Mais chuva

A Defesa Civil emitiu um alerta de chuva com volume maior do que a média climatológica de todo o mês de abril em Belo Horizonte. O comunicado desta quarta-feira (16/4) alerta para ocorrência de pancadas de chuva de até 90 milímetros com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h até a manhã desta quinta-feira (17/4).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Veja as recomendações durante a chuva: