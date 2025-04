Motociclista cai de moto e morre atropelada na MG-010

Uma mulher, de 32 anos, morreu ao cair de uma moto e ser atropelada na pista da MG-010, próximo a Cidade Administrativa, em Belo Horizonte. O acidente aconteceu no final da tarde dessa terça-feira (15/4).

Segundo o boletim de ocorrência, o motorista de uma caminhonete afirmou que seguia na pista da rodovia estadual no sentido Confins quando a motociclista perdeu o controle da direção e caiu na via. O condutor afirmou que acionou o freio, mas não conseguiu evitar o atropelamento. Uma testemunha do acidente confirmou a versão do motorista.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou a morte da mulher no local do acidente.

O motorista fez o teste do bafômetro, que deu negativo. A perícia foi acionada e o corpo foi removido pelo rabecão.



