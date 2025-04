Idoso de 70 anos é soterrado durante corte de barranco em Minas

Um homem de 70 anos ficou parcialmente soterrado após um deslizamento de terra ocorrido durante o corte de um barranco, situado nos fundos de uma residência localizada abaixo do nível da rua, em Coronel Fabriciano, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. A ocorrência foi registrada na tarde desta terça-feira (15/4) na Rua Telúrio, no Bairro Recanto Verde.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o idoso foi encontrado somente com um dos braços, parte do tórax e a cabeça expostos. “Foi realizada a escavação manual ao redor do tórax da vítima, com o objetivo de permitir a expansão pulmonar e melhorar a respiração. Após cerca de uma hora de trabalho contínuo, a vítima foi retirada do local, consciente e orientada”, disse a corporação em comunicado. As circunstâncias do acidente não foram explicadas.

A operação contou com apoio de guarnições das cidades de Ipatinga, Coronel Fabriciano e Timóteo. Também atuou no local uma equipe da Unidade de Suporte Básico (USB) do Samu.

Após o resgate, a vítima foi avaliada, não apresentando lesões aparentes, mas foi encaminhada ao hospital de referência na cidade de Coronel Fabriciano para um parecer médico.