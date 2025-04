MG: PC prende suspeito de participação em morte de homem em situação de rua

A Polícia Civil informou nesta terça-feira (15/4) que um homem de 35 anos foi preso, suspeito de envolvimento na morte de um homem em situação de rua, de 42 anos, em Pouso Alegre, no Sul de Minas.

O crime aconteceu no último dia 5, e a prisão foi feita na última quinta-feira (10/4). Ele acabou indiciado por lesão corporal seguida de morte e omissão de socorro.

Outro homem, de 26 anos, já havia sido detido em flagrante no dia do crime diante da suspeita de ser o responsável pelas agressões que resultaram diretamente na morte da vítima. Por isso, ele foi indiciado por homicídio qualificado. Ambos estão no sistema prisional à disposição da Justiça.

“As investigações, conduzidas pela equipe responsável pela apuração de homicídios e crimes contra a pessoa da Delegacia Regional em Pouso Alegre, apontam que a motivação do crime seria vingança, uma vez que a vítima teria furtado uma bicicleta de um dos suspeitos”, explicou a Polícia Civil em comunicado.

