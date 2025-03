Contagem: vingança e crueldade são as marcas de assassinato

Um crime com todas as características de vingança e que expõe o mundo do crime na atualidade na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Um homem de 26 anos, W. A. S. R., que tinha mandado de prisão em aberto, e estava de motocicleta, foi assassinado, a tiros, na Rua Reginaldo de Souza Lima, no Bairro Santa Terezinha, em Contagem, na noite desse sábado (29/3). Ele foi interceptado por um veículo de cor prata, com quatro ocupantes, que emparelharam com a vítima e atiraram. Depois que ela caiu, desceram do carro e efetuaram mais disparos.

Eram 20h30, segundo uma testemunha, que viu todo o acontecido. Segundo ela, o homem estava parado, na rua, em sua motocicleta, quando chegou um Fiesta de cor prata. Emparelharam e foram logo atirando. A vítima caiu e nesse momento, três homens - encapuzados e com blusões pretos - desceram do carro e efetuaram mais disparos. Eles fugiram em seguida, em direção ao Bairro Fonte Grande.

Pouco tempo depois da fuga, surgiu um outro motociclista, numa uma Honda Titan vermelha. Ele parou ao lado do corpo e tirou fotos, saindo em seguida.

Essa mesma motocicleta retornou, poucos instantes depois, seguida por um Fiat Strada, de cor verde, que estacionou. De dentro do carro desceu um homem, que se dirigiu ao local onde estava o corpo e gritou: “Sai de graça. Ele é nosso cria. Somos parentes dele. Vamos levar a moto embora”.

Disse isso, levantou o veículo, ligou, montou e saiu, assim como o Strada e a moto Honda.

Ao chegarem ao local, policiais militares conseguiram localizar a mulher do homem morto e esta contou que ele estava, realmente, foragido. A perícia encontrou 26 estojos de balas 9 milímetros.

O caso foi encaminhado à 3ª Delegacia de Polícia Civil de Contagem, que tenta desvendar o crime e a motivação. Para os policiais está bem claro que foi um crime de vingança, mas não está afastada a hipótese de que o tráfico de drogas esteja envolvido.

