Duas mulheres e um homem encontrados mortos à beira do Córrego do Onça

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Duas mulheres e um homem foram encontrados mortos, a tiros, no início da manhã deste sábado (29/3), na Rua 8, à beira do Córrego do Onça, no Bairro Novo Aarão Reis, em Belo Horizonte. Esse é o novo mistério para as polícias Civil e Militar, principalmente porque dois homens deram entrada na UPA Norte, com tiros nos pés e que estariam junto das vítimas fatais.

Até o momento, nenhuma testemunha do crime foi encontrada. Ninguém, segundo a Polícia Militar, soube dizer, se sequer ouviu tiros no final da madrugada.

Inicialmente, a Polícia Civil trabalha com duas hipóteses: os mortos seriam participantes de um Baile Funk e crime relacionado ao tráfico de drogas.

Quando os militares chegaram ao local, as duas mulheres já estavam sem vida, caídas, assim como o homem, mas este ainda respirava. O Samu foi chamado e os médicos constataram o óbito dele.

Região perigosa

Os bairros Novo Aarão Reis e Ribeiro de Abreu são considerados dois dos bairros mais violentos de Belo Horizonte.

O local do crime estaria dentro da “ZQC”, que significa, no linguajar policial, “Zona Quente de Criminalidade”. Somente este ano, segundo números da PM, já foram registrados 30 homicídios na região.

