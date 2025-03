Praça na Região Centro-Sul é interditada por causa de reforma em museu

Localizada entre dois museus icônicos do Circuito Liberdade — o MM Gerdau Museu das Minas e do Metal e Memorial Minas Gerais Vale — a Praça Carlos Drummond de Andrade está interditada desde 25 de fevereiro deste ano. O espaço, localizado na Região Centro-Sul de BH, está cercado por tapumes devido às reformas do memorial e foi transformado em um canteiro de obras. Enquanto isso, o acesso do público está restrito e só deve ser liberado em meados do segundo semestre.

O espaço também está sendo usado para instalação da rampa de acessibilidade universal ao edifício. De acordo com o Memorial Minas Gerais Vale, a praça vai ficar fechada até o fim das obras de requalificação do museu. Nessa quinta-feira (27/3), os tapumes que cercam a área viraram tela para as artistas indígenas Liça Pataxoop e Kawany Tamoyos. A exposição Cosmogonias integra o projeto Memorial Vale Itinerante.

Apesar de ser pequena, muitas vezes vista como uma extensão da Praça da Liberdade, a Praça Carlos Drummond de Andrade é palco de eventos dos museus que a cercam, como a Virada Criativa do Memorial. Além disso, um ponto com bancos e com acesso ao setor de empréstimos da Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais.

De acordo com o Memorial Minas Gerais Vale, a Praça Carlos Drummond de Andrade é uma “área privada de uso público”, localizada no terreno entre os dois museus que a cercam.

O uso do espaço, no entanto, parece controverso. A reportagem consultou os órgãos públicos envolvidos na gestão da Praça da Liberdade - o arranjo batizado de Circuito Liberdade -, sob responsabilidade do governo estadual. A Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult) e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha) afirmaram que a autorização para interdição da praça é de competência do Executivo municipal. A Prefeitura de BH, por sua vez, disse que a área não pertence ao município e que o assunto deveria ser apurado junto ao governo de Minas.

Reforma no Memorial

O Memorial Minas Gerais Vale está fechado para reforma desde agosto do ano passado. O objetivo das obras é modernizar o espaço e apresentar uma nova expografia e estruturas mais acessíveis.

O projeto de requalificação foi construído a partir de uma pesquisa desenvolvida pelas escritoras e pesquisadoras Heloisa Starling e Lilia Schwarcz. Na nova expografia, com curadoria de Isa Ferraz e Marcelo Macca, a ocupação museográfica e de infraestrutura será diferente da atual. Os dois primeiros pavimentos do prédio serão dedicados a exposições permanentes, enquanto o último abrigará exposições temporárias e um auditório reformulado.

Enquanto a sede do memorial está fechada, a programação continua por meio do Memorial Vale Itinerante. Além da exposição Comosgonias, o projeto conta com outras iniciativas, como a mostra Oriará – Arte e Educação em Movimento e o Quintal do Memorial.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Humberto Santos