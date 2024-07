O Museu Memorial Minas Gerais Vale, situado na Praça da Liberdade, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, ficará fechado para obras a partir de agosto. As intervenções no edifício têm como objetivo modernizar o espaço e apresentar uma nova expografia.





A requalificação do espaço, instalado no prédio da antiga Secretaria de Estado da Fazenda, inclui novas estruturas de acessibilidade e áreas para atender a multipúblicos, preservando o valor histórico do edifício. A obra será supervisionada pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico (Iepha-MG) e pela Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Público de Belo Horizonte (DIPC), ligada à Secretaria Municipal de Cultura.





O projeto de requalificação foi construído a partir de uma pesquisa desenvolvida pelas escritoras e pesquisadoras Heloisa Starling e Lilia Schwarcz. Na nova expografia, com curadoria de Isa Ferraz e Marcelo Macca, a ocupacao museografica e de infraestrutura será diferente da atual. Os dois primeiros pavimentos do prédio serão dedicados a exposições permanentes, enquanto o último abrigará exposições temporárias e um auditório reformulado.





O espaço está previsto para ser reinaugurado em meados do segundo semestre de 2025. Até lá, o espaço cultural irá realizar atividades itinerantes em BH e outras cidades de Minas.







Programação especial





O Memorial ainda estará aberto até 27 de julho, com horário estendido entre 17 e 25 de julho. No dia 27, ocorrerá o “Boa Noite Memorial”, evento com 12 horas de programação ininterrupta, incluindo shows musicais, performances e atividades culturais e educativas. O evento inicia às 13h e vai até às 2h do dia 28.

Durante o fechamento, estão previstas ocupações, eventos culturais, ações educativas em escolas públicas e grandes exposições, como “O Extraordinário Universo de Leonardo Da Vinci”. A proposta é levar o Memorial Vale e sua programação a locais carentes de atividades educativas e culturais, oferecendo atrações gratuitas e permitindo a continuidade da programação do museu durante as obras.