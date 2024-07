Idosa foi socorrida e levada para o pronto-atendimento de São Gonçalo do Pará e depois transferida para hospital de Divinópolis

Uma idosa de 71 anos ficou gravemente ferida ao ser atropelada enquanto atravessava uma rua no Centro de São Gonçalo do Pará, no Centro-Oeste de Minas Gerais. A ocorrência foi registrada na tarde dessa quarta-feira (3/7).





A condutora do veículo, de 57 anos, relatou que se distraiu ao arrancar o carro e não viu a idosa atravessando a rua. Câmeras de segurança registraram o momento em que a idosa passa em frente ao veículo; em seguida, o carro arranca abruptamente e ela é atropelada.





De acordo com informações da Polícia Militar (PM), as rodas dianteiras e traseiras do veículo chegaram a passar por cima da idosa, causando ferimentos graves. Em seu depoimento, a motorista afirmou que se distraiu olhando apenas para um lado e não prestou atenção ao outro.





A idosa foi levada ao pronto-atendimento de São Gonçalo do Pará e, em seguida, encaminhada em estado grave para o Hospital Santa Lúcia, em Divinópolis, na mesma região. A unidade não divulga atualizações sobre o estado de saúde dos pacientes.