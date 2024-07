Caso foi analisado no Tribunal do Júri em Varginha

Um homem foi condenado pela Justiça a 12 anos de prisão por homicídio qualificado em Varginha, no Sul de Minas. Ele era acusado de ter matado, com um golpe de canivete, um conhecido.



O caso aconteceu em 6 de julho de 2020. O homem condenado cumprimentou um conhecido, que não teria retornado o gesto. Irritado, sacou um canivete e acertou o peito da vítima.





Além disso, segundo o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), o acusado utilizou recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que desferiu o golpe quando ela estava desarmada.



O julgamento ocorreu no Tribunal do Júri de Varginha. O MPMG informou que recorrerá da pena aplicada, diante da gravidade do crime, das condições de sua ocorrência e das circunstâncias judiciais.





A reportagem não conseguiu contato com a defesa do acusado. O espaço segue aberto.