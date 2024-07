Famílias que precisarão sair de suas casas devido as obras do metrô fazem manifestação em frente a Metrô BH, empresa responsável pela administração do transporte, localizada no Bairro Floresta, Região Centro-Sul da capital mineira. A mobilização começou por volta de 14h30 desta quinta-feira (4/7).





Os moradores pedem que proposta de remoção seja esclarecida, uma vez que estão na área atingida pela construção da Linha 2 do metrô. De acordo com informações divulgadas em evento da empresa, cerca de 300 imóveis serão desocupados. “Estamos em busca de uma reivindicação para que a retirada das famílias seja com dignidade. Estamos aqui na porta em busca de uma resposta”, diz Poliane Cristina Furtado, representante das famílias.





Diante da informação da remoção de imóveis, anunciada desde o ano passado, a Metrô BH afirmou que as edificações que serão removidas foram construídas “por meio de invasão”.

Leia também: Projeto de 'via simples’ é aprovado para parte da linha 2 do metrô de BH





Em nota enviada ao Estado de Minas no dia 1º de julho, a empresa afirma que o mapeamento da área, a selagem das casas que serão desocupadas e o perfil socioeconômico das famílias foi traçado após entrevistas com os moradores. No entanto, a desocupação ainda não foi iniciada.

A presidente do Sindicato dos Metroviários de Minas Gerais, Alda Fernandes, afirma que há uma falta de diálogo entre a empresa concessionária e a população. “Não houve uma audiência pública com a população para entender as demandas dos moradores da Região do Barreiro, de quem vai utilizar esse transporte. Não deram detalhes sobre a desapropriação dos imóveis, por exemplo”, pontua Alda.

De acordo com a Metrô BH, "as negociações com os proprietários de benfeitorias construídas irregularmente na faixa de domínio terão início de acordo com o andamento da implantação das obras da linha 2 do metrô da Região Metropolitana de Belo Horizonte".

Leia também: Metrô fica mais caro a partir de segunda-feira em Belo Horizonte e Contagem





De acordo com apuração do Estado de Minas, realizada em outubro de 2023, a maior parte dos imóveis que deverão ser desapropriados está nos bairros Gameleira, Nova Gameleira, Nova Cintra, Betânia, Vista Alegre, na Região Oeste de BH, e no Barreiro.





*Estagiária sob supervisão do subeditor Fábio Corrêa