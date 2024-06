A passagem do Metrô de BH que liga a capital a Contagem, na Grande BH, vai ficar R$ 0,20 mais cara a partir desta segunda-feira (01/07), passando de R$ 5,30 para R$ 5,50.

A Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (Seinfra) publicou, nessa quinta-feira (27/06), no Diário Oficial, o reajuste de preço da tarifa do metrô da Região Metropolitana de Belo Horizonte em 3,77%, com validade a partir de 1º de julho.

A atualização do valor está prevista no Contrato de Concessão e corresponde à inflação do período entre março de 2023 e março de 2024.

Neste domingo (30/06) o Metrô de BH circula com intervalo de 20 minutos entre as viagens. Nas estações Carlos Prates e Calafate, apenas uma linha férrea será utilizada. Por isso, é preciso que os usuários observem os sentidos dos trens antes de seu embarque