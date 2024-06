Militares realizavam uma blitz de trânsito, quando decidiram realizar a abordagem no interior do ônibus

Uma mulher foi presa neste sábado (29/6) depois de ser flagrada transportando 60 frascos de lança-perfume e 20 comprimidos de ecstasy dentro de um ônibus interestadual. O veículo foi abordado pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv) na rodovia AMG-3085, em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira.





Os militares realizavam uma blitz de trânsito, quando decidiram realizar a abordagem no interior do ônibus e notaram que uma passageira apresentava nervosismo. Ao abordá-la, os policiais acabaram encontrando as substâncias entorpecentes.

Ela recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzida à delegacia. As drogas foram apreendidas.