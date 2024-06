Batida aconteceu na altura do KM 236 da BR-265 no início da manhã

Um jovem de 23 anos morreu neste sábado (29/6) depois bater o carro que conduzia contra um caminhão na BR-265, em Prados, no Campo das Vertentes, em Minas Gerais. Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o acidente aconteceu no início da manhã, por volta das 4h20, na altura do KM 236 da rodovia. A vítima ficou presa às ferragens.

O motorista do caminhão, de 53 anos, não ficou ferido e disse aos militares que trafegava no sentido dos municípios de Barroso e São João del-Rei, quando visualizou um veículo da marca Fiat, modelo Palio Attrative, “sem controle e em alta velocidade na contramão de direção”.

O condutor informou ainda que tentou desviar para a esquerda, mas não conseguiu evitar a batida. O motorista do Palio morreu na hora depois de colidir de frente com o caminhão.

Ainda conforme a PMRv, uma grande quantidade de óleo foi derramada na pista, que ficou interditada nos dois sentidos, sendo liberada após sua limpeza e retirada da vítima das ferragens.