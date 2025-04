Tombamento de carreta bloqueia BR-381 na Grande BH; veja rota alternativa

Um tombamento de carreta com peças automotivas interdita a BR-381, na altura de Igarapé, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta segunda-feira (14/4). O trânsito está congestionado e não há previsão de liberação.

De acordo com a Arteris Fernão Dias, o acidente aconteceu na altura do quilômetro 530 da via, no sentido de São Paulo. O motorista teve ferimentos leves e recusou atendimento médico.

Às 7h50, o trecho registra uma fila de sete quilômetros, com as duas faixas interditadas.

As equipes da concessionária atuam no atendimento. Ainda não há previsão de liberação.

Nas redes sociais, a Arteris apontou uma rota alternativa, para quem segue no sentido São Paulo. A sugestão é que o motorista siga no sentido Itaúna, a noroeste, por 31,4 km, na altura do quilômetro 536,18. Depois, deve seguir na direção norte, na MG-050, até a bifurcação com a BR-262, por 28 quilômetros, até retornar à Fernão Dias, em outra rota de 16 km. O destino final é o quilômetro 497 da rodovia.