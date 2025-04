Carreta fecha duas faixas da Av. do Contorno, na altura do 'tobogã'

Uma carreta de sete eixos está interditando duas faixas da Avenida do Contorno, no trecho conhecido como "tobogã", no sentido da Avenida Afonso Pena. O veículo não teria conseguido subir a via, que apresenta grande inclinação naquele ponto, e acabou ficando parado entre as ruas Antero da Silveira e Pium-í.

De acordo com informações preliminares, o motorista seria de outra cidade e teria acessado a Avenida do Contorno por engano, após errar o percurso. Equipes da BHTrans sinalizaram o trecho, que, devido ao incidente, está com apenas uma faixa de rolamento liberada para o tráfego.

A pista de descida do "tobogã", em direção à Avenida Nossa Senhora do Carmo, não apresenta obstruções. Apesar da ocorrência, o trânsito no local segue sem congestionamento.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia