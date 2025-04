Mulher é presa no Anel Rodoviário de BH levando drogas em ônibus de viagem

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

A operação Última Parada no Anel Rodoviário realizada pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv), realizada na noite dessa terça-feira (8/4), resultou na prisão, em flagrante, de uma mulher que transportava maconha, dentro de uma caixa de sapatos, em um ônibus com destino a Ipatinga (MG), na Região do Vale do Aço.

A operação aconteceu no quilômetro 458 do Anel Rodoviário de Belo Horizonte, onde não só ônibus eram fiscalizados, mas também carros e caminhões.

Foi dada ordem de parada ao ônibus intermunicipal e, assim que o motorista estacionou e abriu a porta, os militares entraram e começaram a revista dos passageiros. No banco ao lado da mulher presa, os policiais identificaram a caixa de sapato com três barras de pasta base de maconha.

Interpelada, a mulher disse que levada a droga de Betim, onde foi contratada para fazer a entrega, até Ipatinga, e que receberia por isso, mas não revelou o valor do pagamento.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A mulher foi levada para a Delegacia de Plantão junto com a droga. O objetivo da Polícia Civil, agora, é detectar quem seriam os traficantes de Betim.