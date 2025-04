Minas: PM dá um duro golpe no tráfico de drogas de Guanhães

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

A Polícia Militar aplicou mais um duro golpe no tráfico de drogas, na noite desta quarta-feira (2/4), ao apreender 80 papelotes de cocaína, no Bairro Alvorada, em Guanhães, no Vale do Aço, Minas Gerais. Um traficante, W. R. O. foi preso.

A descoberta das drogas ocorreu durante o patrulhamento preventivo, no bairro. Os policiais avistaram um homem em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação da viatura militar, ele mudou de direção, bruscamente, deixando cair um objeto.

Os policiais, nesse momento, cercaram o homem e realizaram uma revista pessoal. Próximo ao local, e do objeto descartado pelo homem, os policiais encontraram mais duas embalagens, com 80 papelotes de cocaína.

O autor confessou que adquiriu cada papelote por R$ 50,00 e pretendia vendê-los por R$ 100,00 cada. O homem foi levado para a Delegacia de Polícia, junto com a droga apreendida.

