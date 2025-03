Homem atira em policiais e acaba preso com farta quantidade de drogas

Uma operação da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), deflagrada nesta quinta-feira (27/3), apreendeu 1.040 pinos de cocaína, 280 buchas de maconha, 310 unidades de ecstasy, 1.260 pedras de crack e 41 tabletes de maconha, além de uma balança de precisão, no Bairro Ana Carolina, em Nova Serrana, no Centro-Oeste mineiro.

O material ilícito estava com um homem de 23 anos que, durante a abordagem policial, chegou a atirar contra os policiais civis, que revidaram. O suspeito, que era investigado e já tinha um mandato de prisão em aberto, acabou detido. Ele portava um revólver .38 com numeração raspada, além de 12 munições do mesmo calibre, R$ 4,2 mil em espécie e celulares.

De acordo com a PCMG, o suspeito preso, bem como outro homem de 22 anos que já estava detido por participação em outros crimes, integram uma organização criminosa envolvida com o tráfico de drogas, tortura, corrupção de menores e posse ilegal de arma de fogo.

Investigação

A investigação começou em janeiro deste ano, após a Polícia Militar prender em flagrante dois homens, de 22 e 26 anos, e apreender um adolescente, de 17. Eles são suspeitos de torturar uma vítima, acusada de repassar informações do tráfico a facções rivais. A vítima conseguiu fugir e foi socorrida. Na ocasião, foram apreendidas drogas, dinheiro, rádios comunicadores, algemas e armas.

Com o avanço das investigações, a PCMG reuniu elementos que permitiram a identificação dos dois homens que foram alvos da operação desta quinta-feira. As apurações seguem em andamento e ainda poderão identificar outros possíveis envolvidos.