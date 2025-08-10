Queimaduras graves: irmão mais velho joga água fervente em menino de 9 anos
Irmão queria participar de desafio nas redes sociais
Um menino de 9 anos na Pensilvânia (EUA) sofreu queimaduras graves depois que o irmão mais velho jogou água fervente nele. O garoto queria participar de um desafio popular nas redes sociais, segundo a polícia local.
O irmão mais velho, de 12 anos, também ficou com marcas de queimaduras. Ele foi preso e acusado de agressão agravada. Ele também é processado por colocar outra pessoa em perigo de forma imprudente.
De acordo com o Departamento de Polícia de Lancaster Township, ele aqueceu a água no micro-ondas e despejou o líquido fervente sobre o irmão mais novo, que estava dormindo. O crime aconteceu em 29 de julho, mas só agora veio a público.
Conhecido como o “Desafio da água quente”, o challenge consiste em beber ou jogar água fervente em si ou em outras pessoas, gravar as cenas e postar em redes sociais.
No caso do menino de 9 anos, as queimaduras foram profundas e atingiram o pescoço e o peito. Ele foi encaminhado com urgência ao hospital, onde segue internado.
O caso segue em investigação. Autoridades pedem para que os pais fiquem atentos e monitorem o que os filhos fazem nas redes sociais.
O “Desafio da água quente” já foi notícia diversas vezes, principalmente por deixar vítimas com cicatrizes permanentes. Em julho de 2018, um adolescente de 15 anos, em Indianápolis (EUA), sofreu queimaduras de segundo grau no rosto, peito e costas após um amigo realizar a mesma brincadeira enquanto ele dormia.
Os dois teriam encontrado o desafio em vídeos do YouTube e decidiram tentar. “Minha pele simplesmente caiu do meu peito, e quando olhei no espelho, tinha pele caindo aqui e no meu rosto”, contou o adolescente ferido na época, em entrevista à emissora WXIN.
Em 2017, uma menina de 8 anos na Flórida, nos Estados Unidos, morreu depois de beber água fervente com um canudo, desafiada por seu primo a participar da mesma brincadeira.
Como agir em caso de queimaduras?
Primeiros socorros para queimaduras leves
- Resfrie imediatamente a área queimada com água corrente em temperatura ambiente por pelo menos 10 minutos. Evite o uso de água gelada ou gelo, pois podem agravar a lesão;
- Cubra a queimadura com um pano limpo e seco ou gaze estéril para proteger a área e prevenir infecções;
- Não aplique substâncias caseiras como manteiga, óleo, pasta de dente, clara de ovo ou borra de café. Esses produtos podem piorar a queimadura e aumentar o risco de infecção;
- Evite estourar bolhas que possam se formar. Elas são uma proteção natural da pele e rompê-las pode causar infecção;
- Procure atendimento médico se a queimadura for em áreas sensíveis como rosto, mãos, pés ou genitais, ou se houver sinais de infecção como vermelhidão intensa, secreção ou febre.
Cuidados em caso de queimaduras graves
- Resfrie a queimadura com água corrente em temperatura ambiente por pelo menos 10 minutos. Não use gelo;
- Se a pessoa estiver em chamas, faça-a parar, deitar-se e rolar no chão para apagar o fogo. Em seguida, resfrie a queimadura com água corrente e chame imediatamente o Samu (192) ou o Corpo de Bombeiros (193);
- Não remova roupas grudadas na pele. Se necessário, corte as partes da roupa que não estiverem aderidas;
- Não aplique substâncias caseiras como manteiga, óleo, pasta de dente, clara de ovo ou borra de café. Esses produtos podem piorar a queimadura e aumentar o risco de infecção;
- Mantenha a vítima aquecida com cobertores limpos e secos, sem pressionar as áreas queimadas;
- Procure atendimento médico imediato, especialmente se a queimadura for em áreas sensíveis ou se houver sinais de infecção.
Cuidados específicos por tipo de queimadura
- Queimaduras térmicas: Resfrie com água corrente em temperatura ambiente e procure atendimento médico;
- Queimaduras químicas: Enxágue a área afetada com água corrente por pelo menos 20 minutos. Remova roupas contaminadas e evite que o produto químico se espalhe. Se os olhos forem afetados, enxágue-os com água corrente até que chegue ajuda médica.
- Queimaduras elétricas: Desligue a fonte de eletricidade antes de tocar na vítima. Todas as vítimas de queimaduras elétricas devem ser encaminhadas para atendimento médico.