Influenciadora fratura a coluna ao tentar fazer desafio viral

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A influenciadora russa Mariana Vasiuc, também conhecida como Barutkina, tentou conseguir uns likes fazendo um vídeo do “stiletto challenge”. O desafio consiste em se equilibrar em diversos objetos usando um salto agulha para reproduzir uma pose da cantora Nicki Minaj. No entanto, a mulher de 32 anos caiu durante o desafio, fraturou a coluna - e viralizou.

No vídeo, que rapidamente se espalhou pelas redes sociais, Mariana, usando saltos altos, aparece tentando se equilibrar em cima de um pote de fórmula infantil, empilhado sobre uma panela. Com a ajuda de outra pessoa, ela tenta subir em um balcão da cozinha. Mas, ao soltar a mão de apoio, a panela escorrega e ela cai com força de costas.

A influenciadora foi diagnosticada com uma fratura por compressão e flexão na vértebra T9, uma lesão séria que exige uso de colete imobilizador por até três meses. Em um post publicado horas depois, ela tranquilizou os seguidores sobre seu estado de saúde.

“Estou ótima, seguindo as diretrizes e agora vivendo em status de ‘estrela’”, escreveu com humor. O vídeo foi compartilhado por dezenas de perfis e acumulou milhares de visualizações.

O desafio — inspirado em uma pose que Nicki Minaj faz no clipe da música “High School” (2013), ao lado de Lil Wayne — tomou conta do TikTok, com usuários tentando equilibrar-se de salto alto em objetos cada vez mais instáveis. Já houve tentativas com garrafas de vinho, frascos de esmalte, brinquedos infantis e até latas de comida.

Mas especialistas alertam: essa “brincadeira” pode ter consequências sérias. A fisioterapeuta Molly Gagnon, em entrevista ao New York Post, explicou que flexibilidade e equilíbrio devem ser desenvolvidos gradualmente, com treino e preparação. “Muita gente ignora a base: fortalecimento do core, alongamentos adequados e prática em superfícies seguras antes de tentar algo tão arriscado quanto equilibrar-se de salto alto em uma panela”, afirmou.

O caso de Mariana chama ainda mais atenção por ter acontecido apenas oito semanas após o parto. Durante o pós-parto, o corpo da mulher ainda está em recuperação, com ligamentos mais frouxos, músculos enfraquecidos e equilíbrio instável são comuns, o que aumenta o risco de acidentes.

Apesar da lesão, Mariana não perdeu o bom humor. “Ironia? Carma? Ou apenas a vida, que sempre testa nossas forças no momento mais inesperado”, escreveu em outra publicação.