Fã gasta 50 mil euros para ficar parecido com Nicki Minaj: 'Bumbum grande'

Rudy Villalobos fez cirurgias para se parecer com 'Rainha do Rap' (foto: Instagram/Reprodução)

Um fã da cantora Nicki Minaj revelou que gastou quase US$ 50 mil em cirurgias plásticas para se parecer com a “Rainha do Rap”. “Só me lembro de ver fotos antigas minhas e não estar feliz com minha aparência”, disse Rudy Villalobos, de 27 anos, para a Jam Press.

Villalobos iniciou sua jornada de plásticas em 2020 e não tem planos de parar até alcançar o look “Barbz” perfeito.“Eu quero ser uma boneca da vida real com um corpo muito sexy e uma bunda grande e suculenta”, disse Rudy.

Sua paixão por mudar de aparência vem de brincar com as bonecas Barbie quando criança, dizendo que isso o motivou a ser quem ele quisesse. E Minaj é sua versão perfeita da Barbie. “[Ela] definitivamente me inspirou”, disse ele. “Adorei o visual dela e queria deixar o meu o mais próximo possível.” Ele também acredita que onde você mora tem um grande impacto em como você quer parecer ou agir.

Rudy diz ter se inspirado também em bonecas Barbie (foto: Instagram/Reprodução)

"Dependendo do estilo de vida que você vive, se você está cercado pela mentalidade de parecer 'perfeito', isso definitivamente vai te consumir", disse o fã de Nicki de Los Angeles. "Para mim, não é viver em Hollywood, só me lembro de ver fotos antigas minhas e não estar feliz com minha aparência. Eu queria ser mais confiante e me sentir como uma boneca. Na minha cabeça, queria parecer 'perfeita' aos meus olhos," completa.

O maquiador diz que admira a autora de "Barbie Dreams" por ser uma das primeiras artistas a adotar procedimentos no bumbum. “Ela conseguiu quando começou sua carreira e foi tão aberta sobre isso, mesmo depois de todo o ódio e reação”, disse ele.

Para conseguir o visual de Minaj, ele recebeu um lifting de bumbum brasileiro, preenchimento, Botox e quatro sessões de injeções de bumbum.

“Minha experiência com os golpes de bunda não foi tão ruim assim”, disse Villalobos. “Foi um pouco doloroso porque você não está dormente, mas não foi tão ruim – eu faria de novo.”

Seu principal objetivo nos últimos três anos era “parecer o mais repugnante possível”.

“Eu gostaria de uma plástica no nariz, preenchimento de mandíbula, remoção de gordura bucal e elevação da sobrancelha”, disse ele, observando que a rinoplastia é a próxima. "Ainda não tenho data marcada, mas estou extremamente animado", disse ele sobre a plástica no nariz.

O morador de Los Angeles gastará cerca de US$ 5 mil a US$ 6,2 mil na operação, que ele mesmo pagará. “Eu trabalho duro pelo meu dinheiro e economizo do trabalho.”

Ele diz admirar a coragem da rapper por ter feito plásticas no bumbum (foto: Instagram/Reprodução)