Vídeo: Homem gira roda-gigante com as próprias mãos

Um australiano superforte conseguiu seu quarto título no Guinness World Records (GWR) ao usar suas próprias mãos para girar uma roda-gigante em 16 minutos e 55 segundos, superando o tempo de 30 minutos estipulado pela instituição. Esse foi um recorde novo, que ninguém nunca havia tentado antes.

Troy Conley-Magnusson, de 39 anos, alcançou o feito no Sydney's Luna Park para arrecadar fundos para a instituição de caridade Little Wings, que beneficia crianças com doenças sérias e suas famílias, ele conquistou um total de AU$15,500 (cerca de R$ 50.943,59 na atual cotação). Conley-Magnusson dedicou sua conquista ao filho Zac que morreu ano passado aos 11 anos.

"Ele foi a criança de 11 anos mais forte que eu já conheci, com certeza meu herói,” disse Troy ao Guinness World Records. "Esse recorde é dedicado à memória e força dele que foi muito maior que a minha.”

Ao longo de seus recordes batidos, Troy já conseguiu arrecadar AU$66,000 (por volta de R$ 217.152,41) para a iniciativa Hyundai Help for Kids, que presta suporte à Little Wings, ao Sydney Children’s Hospital Foundation e do Ronald McDonald House Charities Australia. Conley-Magnusson já é familiar com as dificuldades enfrentadas por crianças doentes. Além do seu filho, Troy já foi uma dessas crianças também. Ele ficou entre a vida e a morte após sofrer uma ruptura renal. A ajuda médica que ele recebeu, além da gentileza de estranhos, inspirou Troy a ajudar outras crianças e famílias em situações semelhantes.

Homem gira roda-gigante com as próprias mãos (foto: GWR/Divulgaçãoo)

GWR exigiu que a roda-gigante tivesse pelo menos 24 carrinhos, que pesassem no mínimo 699,89 kg. O peso total da estrutura tinha que ser de pelo menos 45 mil kg. O brinquedo foi colocado no modo "freewheeling", onde os motores hidráulicos e os freios estavam completamente desengatados. Troy teve que usar a própria força para movê-lo.

"Esse foi de longe um dos desafios mais psicologicamente e mentalmente difíceis que eu já fiz e olha que eu já enfrentei situações extremas de força ao longo dos anos”, disse Conley-Magnusson. “Isso foi diferente, algo que nunca tinha feito antes, que precisou 100% de empenho da mente e do corpo", completou.

Troy já alcançou os recordes de maior número de carros puxados pelo dente (5), o veículo mais pesado puxado por mais de 30 metros (11.770 kg) e a aeronave leve de 20 metros mais rápida puxa com os dentes (15.31 segundos). Ele planeja quebrar ainda mais recordes no futuro, colocando sua força à prova para arrecadar mais dinheiro para aqueles que precisam.