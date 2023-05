Cachorro mais velho do mundo completa 31 anos (foto: Youtube/Reprodução)

O cachorro mais velho do mundo está celebrando seu 31º aniversário nesta quinta-feira (11/5). Bobi, nasceu em 11 de maio de 1992 e ganhou o título do Guinness World Records no início deste ano. Além do mais velho vivo, Bobi, um Rafeiro do Alentejo de raça pura, de guarda de gado, foi reconhecido como o cachorro que mais viveu na história, superando o pastor australiano Bluey (1910 - 1939).



Sem a mesma atividade de antes, hoje, ele enfrenta problemas na visão e vive no vilarejo de Conqueiros, em Portugal, com o seu dono, Leonel Costa, 38.

Costa diz que está preparando uma festa para celebrar o aniversário do pet, no sábado (13/5). O evento será para mais de 100 pessoas, incluindo fãs que viajaram de outros lugares do mundo apenas para a celebração.

O dono do cachorro diz também que já teve outros cachorros com vida longa, incluindo a mãe de Bobi, Gira, que viveu até os 18 anos.

"Apenas Bobi conseguiria explicar isso, caso ele falasse", disse Leonel ao Guinness World Records. "Situações como essa, são resultado normal da vida que eles levam, mas Bobi é único."

Costa, que tinha apenas 8 anos quando Bobi nasceu, diz que vê o animalzinho como uma conexão com as gerações anteriores da sua família.

"Bobi é especial porque olhar para ele me lembra das pessoas que eram parte da nossa família e infelizmente não estão mais aqui, como meu pai, meu irmão ou meus avós que já partiram,” conta. “Bobi representa todas essas gerações.”