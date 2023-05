Vídeo: leão marinho aprende a jogar videogame com a marinha dos EUA

O leão marinho Spike adora comemorar suas conquistas com seus treinadores (foto: Divulgação / U.S. Navy Office of Information) Cientistas navais dos Estados Unidos ensinaram a três leões marinhos como jogar videogames. O último a aprender como operar o sistema foi também o primeiro que conseguiu completar o treinamento. Spike é um ávido jogador, que adora cochilos e também quando as pessoas comemoram seus feitos.





O leão marinho tem a capacidade de entender o conceito de controlar um cursor na tela. Ele resolve inúmeros desafios usando seu focinho para pressionar os botões e comemora com seus treinadores a cada vez que consegue solucionar um problema.

Para os integrantes do desenvolvimento do sistema Enclosure Video Enrichment (EVE), em que o animal joga, o experimento é considerado um grande sucesso, tanto para o futuro dos estudos cognitivos de mamíferos marítimos quanto para o bem estar de Spike e seus dois companheiros gamers. Após mais de 450 sessões, os estudiosos apontam que os animais gostam da atividade e se dispõem a jogar mais vezes.





“Eu amo todas as coisas legais que podemos ver com essa pesquisa, mas, no fim das contas, eu quero mesmo é vê-los felizes e se divertindo” – diz Kelley Winship, cientista da Naval Information Warfare Center Pacific e líder do projeto EVE.

*Estagiário com supervisão do subeditor Diogo Finelli