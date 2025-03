Menina de sete anos tenta fazer challenge do TikTok e termina em coma

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Uma menina de sete anos está em coma depois de tentar fazer um challenge do TikTok. A americana colocou um cubo NeeDoh, um famoso brinquedo de apertar, no micro-ondas. Ela tinha visto um vídeo em que as pessoas congelavam o brinquedo e, em seguida, levavam ao forno para deixá-lo mais maleável.

A menina tentou reproduzir o vídeo, mas, ao tirar o brinquedo do micro-ondas, o cubo explodiu, causando queimaduras de terceiro grau no rosto e no peito da menina. O pai, Josh Shelby, contou ao NY Post que ouviu um grito da filha e correu para ajudar.

Ele contou que tentou desesperadamente remover a substância da pele e roupa da filha. Em seguida, levou a criança para o hospital. Lá, os médicos induziram o coma, preocupados de que as queimaduras pudessem fazer com que suas vias aéreas inchassem e fechassem.

"Tudo aconteceu tão rápido. Eu a ouvi gritar, e foi como um grito de gelar o sangue", relatou o pai. "Ela congelou o cubo NeeDoh na noite anterior e no dia seguinte ela me mostrou que estava duro como uma rocha e estava brincando com ele. Ela o colocou no micro-ondas. Eu estava observando-a e a vi tocá-lo para verificar se não estava muito quente quando ela o tirou", acrescentou.

Uma bebida está fazendo sucesso no TikTok e, por isso, lançou uma questão: É saudável? Trata-se da 'água de girino'. O produto viralizou graças às postagens de jovens mulheres que apontam a bebida como útil para quem deseja emagrecer. O nome 'girino' é por causa da aparência do líquido. Reprodução TikTok Afinal, trata-se de uma mistura de água, limão e chia. As sementes da chia dão um visual à bebida que lembra um girino, a fase larval dos sapos e das rãs, com pontos pretos miudinhos espalhados por toda a água no copo. Reprodução TikTok A preparação da bebida é bem simples: basta jogar água quente em uma quantidade de sementes de chia para que elas formem uma espécie de gel. Reprodução TikTok Depois é só acrescentar o suco de limão (rico em vitamina C e antioxidantes que protegem o organismo e têm efeito anti-inflamatório). A bebida, portanto, não faz mal à saúde por si só, desde que não seja ingerida de forma exagerada. Nada com exagero é bom na alimentação. Reprodução TikTok As sementes de chia contêm altos níveis de fibras e proteínas. Ajudam a dar sensação de saciedade e, portanto, podem ser boas numa dieta. Mas sem exagero, pois a chia também é rica em gordura e pode acabar prejudicando a dieta. Imagem de ?????? ????????? por Pixabay Outro alerta importante é que não se deve substituir refeições por esse tipo de bebida. Na ânsia de emagrecer, há quem se apegue a supostas fórmulas mágicas e deixe de se alimentar de forma adequada. Portanto, água de girino não é uma solução. Reprodução TikTok Água de girino à parte, o fato é que existem sucos maravilhosos que, além de saborosos e refrescantes, são bastante nutritivos e têm a vantagem de elevar a imunidade . Ou seja, a defesa do organismo contra doenças. Sabendo o teor calórico dos sucos e adequando ao dia a dia, dá para equlibrar a alimentação. Veja uma lista. Youtube/ Balanço Geral Itajaí O suco de laranja é tradicionalmente o indicado para melhorar a imunidade, mas existem muito mais opções, incluindo a própria laranja ou frutas parecidas, como tangerina. Youtube/Receitas & Dicas com Kênia Rodrigues Uma delas é o suco de laranja com mel, que leva ainda própolis. O mel serve como açúcar. Youtube/X Coisas Suco de laranja com caju é ainda mais rico em substâncias com poder imunizante. Youtube/Simples Assim Com Sabor Aliás, o suco de caju também é uma ótima opção para quem quer reforçar a imunidade. Outra vantagem é que essa é uma fruta fácil de achar no mercado. Youtube/Simples Assim Com Sabor Assim como é o abacaxi, uma fruta cítrica rica em vitamina C e propriedades antioxidantes. Aliás, a limonada também é uma ótima opção. Youtube/Mamãe Vida Saudável Outra dica é misturar várias frutas cítricas. A receita tradicional leva limão, laranja, tangerina e abacaxi. Youtube/Shoptime Outro suco que mistura frutas e é ótimo para o sistema de defesa do corpo é o de frutas vermelhas: melancia, morango e uvas são as mais usadas. Youtube/Canal dos Sucos Falando em morango, ele faz uma ótima dupla com a acerola no reforço do sistema defensivo do nosso corpo. Não é um suco muito feito em casa, mas costuma ser encontrado com facilidade em restaurantes e lanchonetes. Youtube/Receitas & Dicas com Kênia Rodrigues Outra parceria de sucesso é morango com limão, uma fruta mais doce com uma mais azeda. Youtube/Receitas & Dicas com Kênia Rodrigues Falando em limão, ele proporciona um suco delicioso com couve. Esta bebida também tem propriedades detox. Youtube/Quero Mais Receitas A hortelã com o abacaxi fazem um suco rico em propriedades imunizantes, e já bem cotado em restaurantes e lanchonetes. Youtube/Receitas & Dicas com Kênia Rodrigues Kiwi com morango não é um suco muito comum, mas também é bom para sua imunidade. E o sabor surpreende. Youtube/Receitas & Dicas com Kênia Rodrigues Outra opção incomum, mas tão boa quanto, é o melão com maracujá. Muitos nunca experimentaram. Mas essa ideia vale a pena. Outra boa combinação está no suco de laranja, cenoura e brócolis.Tem gente que coa. Mas dá pra tomar integralmente, reforçando a nutrição. Youtube/Chef João Paulo Agora vamos entrar na categoria dos muito exóticos. O suco imunizante é feito com laranjas em gomos, maçãs com casca e couve. Youtube/Hoje em Dia Já o fortificante inclui cenoura, mamão, laranja e açúcar mascavo. Youtube/Kalimera TV O suco de 'organismo blindado' tem acerola, couve e suco de caju. Youtube/Receitas de Pai O suco de tomate também é bom para reforçar a imunidade. Isso é algo que pouca gente sabe. Ainda há quem coloque pimenta do reino, molho inglês e limão. Youtube/NIL ARTS NA COZINHA Por fim, o suco de água de coco, que leva ainda limão, melão e couve, une as propriedades dessas frutas e da verdura, trazendo um sabor inusitado e uma boa proteção ao organismo. . Youtube/CyberCook Receitas Voltar Próximo

O acidente aconteceu há cinco meses. Desde então, a garota passa por tratamentos para se recuperar. Os pais acreditam que ela precisará de enxertos de pele para as queimaduras de segundo e terceiro graus.

"Depois de consultar os médicos, vamos dar a ela alguns anos, talvez até os 12 anos, para ver como seu corpo cresce e, dependendo se a cicatriz se estica e cresce com ela, ainda estamos colocando cremes e pomadas de silicone diariamente — são cicatrizes tão profundas que sobressaem da pele", disse a mãe, Amanda Blakenship.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

"Ela fica muito insegura e eu a vejo tentando cobrir a cicatriz com a blusa quando estamos em público às vezes, ou ela chega da escola e diz que outra criança perguntou sobre isso. Eu digo a ela que ela não precisa ficar envergonhada sobre isso. Ela passou por muita coisa e foi um acidente terrível, terrível", pontuou.