Morreu nessa quarta-feira (28/2) a cantora Cat Janice. Ela lutava contra o câncer desde 2021 e, em janeiro, gravou sua última música, registrando-a em nome do seu filho, Loren, de apenas sete anos. O anúncio foi feito pelo irmão da americana, Cubby, nas redes sociais.

“Esta manhã, na sua casa de infância e rodeada pela sua família amorosa, Catherine entrou pacificamente na luz e no amor do seu criador celestial. Estamos eternamente gratos pelo derramamento de amor que a Catherine e a nossa família receberam nos últimos meses. A Cat viu a sua música ir a lugares que nunca esperou e descansa na paz de saber que vai continuar a sustentar o seu filho através da sua música. Isto não teria sido possível sem todos vocês”, diz a publicação.

Cat Janice viralizou com a música ‘Dance you outta my head’, a última que lançou. Na época, ela fez uma publicação no TikTok para pedir que os fãs ouvissem a música, como sendo seu último desejo. A ideia era deixar uma quantia em dinheiro para seu filho.

A canção chegou a alcançar o primeiro lugar no Top 50 da TikTok Billboard. Na categoria Dance/Eletrônica, o hit alcançou a 11ª posição geral no ranking logo na estreia. No início de fevereiro, Cat chegou a comemorar o feito em uma entrevista. “Eu realmente não esperava estar aqui. Eu realmente acredito que é um milagre poder testemunhar isso. Estou muito feliz por estar aqui”, afirmou ao Today.com.

De acordo com Cubby, o perfil de Cat nas redes sociais será gerenciado por ele, que também vai cuidar de todas as operações em torno da música, mercadoria e relações públicas da cantora, garantindo renda para o sobrinho. Ele também deve compartilhar trabalhos não-lançados da irmã. “A pedido da Cat, há mais algumas artes que ela também quer partilhar. Tudo no seu devido tempo”, afirmou.

Em seu perfil no Instagram, Cubby compartilhou uma carta aberta para a irmã, dizendo que ela era sua inspiração na música e na vida. Leia na íntegra:



“Minha querida irmã mais velha. Minha Catherine. Meu yah yah.

As pessoas muitas vezes apontam para um cantor, atleta, empresário etc. e dizem 'Esse é o meu ídolo', mas, para mim, sempre foi a minha irmã mais velha. Fui abençoado pelo meu ídolo ser o meu mentor durante toda a minha vida. Catherine foi minha professora de piano, minha companheira de estúdio, minha fonte de sabedoria e minha mais alta inspiração. Todas as minhas melhores ideias tiveram o seu toque especial agraciando-as.

Através da alegria e da quantidade de discussões entre irmãos, sempre soube que a Catherine só queria o melhor para nós dois. Ela nunca teve medo de me chamar atenção quando eu não dava o máximo do meu potencial do meu caráter. Ela iria expor, criticar e dizer-me exatamente como ela queria que eu mudasse. Apesar de toda a tensão nesses momentos, há uma sensação esmagadora de compreensão de saber que a minha irmã se defendeu. Quem a conhece bem experienciou o mesmo. Ela não estava interessada em entreter amigos falsos, quer eles tivessem ou não algo para lhe oferecer. Ela não tinha interesse em fazer política só para conseguir o que precisava. Ela manteve as pessoas à sua volta ao mesmo nível de lealdade que ela lhes ofereceu e deixe-me dizer-lhe que a lealdade era profunda.

É angustiante ter de enfrentar o próximo capítulo da vida sem ela. Sem o meu mentor. Minha inspiração. Meu definidor de metas. Aquela que nunca me deu uma folga porque sempre soube que eu podia fazer melhor. Sempre que lhe levava uma música, ela rasgava-a uma parte e construía-a novamente para torná-la numa obra de arte da qual eu me orgulhava. É uma dinâmica de irmãos pela qual agradecerei a Deus para sempre."

Em parte da sua última carta para mim, ela escreveu:

"Obrigada por ser o meu passeio, a minha melhor amiga, viagem selvagem, para fazer tudo. Minha vida nunca seria a mesma sem você. Pequeno Cubby, tão curioso sobre tudo, sempre pronto para fazer uma piada e alegrar todos nós. O meu pequeno Cubby tem tanto da sua vida pela frente, e eu estarei vendo da dimensão do céu, sentada com Deus, apertando a minha tatuagem de azeitona, tentando fazer com que você sinta.

Eu te peço duas coisas...

1. Continue ouvindo Cat Janice

2. Reze para que a nossa família experimente a mesma paz que a Catharine está vivendo neste momento no céu. Especialmente Loren.

Com amor,

Cubby”