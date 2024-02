Aos 31 anos, a cantora Cat Janice anunciou em sua página do TikTok que acredita que vai perder sua batalha contra o câncer, doença que enfrenta há dois anos. Por isso, ela decidiu gravar sua última música e registrá-la em nome do seu filho, Loren, de apenas sete anos. A musicista usou sua página do TikTok para pedir que os fãs ouvissem a música, como sendo seu último desejo. Os internautas a ouviram e sua ‘Dance you outta my head’ viralizou.

A ideia de Cat Janice era deixar uma quantia em dinheiro para seu filho. O desejo foi atendido e a música alcançou o primeiro lugar no Top 50 da TikTok Billboard. Na categoria Dance/Eletrônica, o hit alcançou a 11ª posição geral no ranking logo na estreia. No YouTube, o vídeo já registra 1,4 milhão de visualizações.

A cantora lançou a canção no dia 28 de janeiro. Agora, ela comemora o resultado positivo do trabalho e o carinho dos fãs. "Eu estou chocada por estar na parada da Billboard, assim como 11ª colocada em vendas digitais. Vocês todos fizeram isso. Vocês fizeram meu sonho se tornar realidade. Exatamente quando eu mais precisei. Vocês me amaram de volta, me deram mais um momento de vida. O que quer que seja que Deus trará no meu caminho, eu sei que sou amada", disse a artista, no Instagram.

Em entrevista ao site Today.com, Janice disse estar impressionada com tudo de bom que está recebendo da internet. "Eu realmente não esperava estar aqui. Eu realmente acredito que é um milagre poder testemunhar isso. Estou muito feliz por estar aqui”, afirmou.

Ela ainda relatou que em novembro de 2021 sentiu um caroço no pescoço. A cantora tinha acabado de se curar da COVID-19 e, por isso, pensou que o inchaço nas glândulas linfáticas tivessem algo relacionado à doença.

Mas, em março de 2022, ela entendeu que se tratava de um problema maior. “Eu estava estudando para uma prova e quando estou ansiosa eu meio que esfrego meu pescoço... e percebi que o caroço ainda estava lá”, lembrou.

Janice disse que não sentiu dor ao tentar mexer no caroço, mas percebeu que ele era maior e mais duro do que tinha observado pela primeira vez. A musicista ainda acrescentou que não apresentava outros sintomas e seus exames de sangue estavam dentro do esperado. “Acontece mais tarde que o tumor estava na verdade no meu músculo escaleno. Resumindo a história, acabei com um tumor raro, estranho e realmente aleatório... eu nunca teria notado se não tivesse esfregado ansiosamente meu pescoço", resumiu.

Esse tipo de câncer se desenvolve nos ossos ou tecidos moles, como cartilagens, tendões e nervos.“(Os médicos disseram) que não era um prognóstico muito bom, mas que fariam o melhor que pudessem”, disse Janice.

A mãe passou por radioterapia e quimioterapia e removeu o caroço no pescoço, mas em maio de 2023 o câncer voltou aos pulmões. “(Meu filho) era tão jovem quando fui diagnosticado pela primeira vez, então não conversamos sobre isso. Ele está um pouco mais velho agora e consegue entender mais, mas sempre foi: 'Mamãe está doente, mas está lutando e trabalhando para vencer isso'. Agora, ele entende que a mamãe está muito doente e potencialmente não sobreviverá", descreveu.

Pouco tempo depois da descoberta ela contou aos seus seguidores. “Não sei a minha linha do tempo. Os tumores triplicaram basicamente da noite para o dia”, diz a legenda de um de seus vídeos.

Sobre sua última música, Janice a descreveu que é como “se sentir, você está no auge do seu humor. Você está na cidade e talvez haja ... alguém que tenha uma queda, mas você não está pensando nisso esta noite porque esta noite é sobre você", apontou. Ela explicou em um vídeo do TikTok que mudou todos os direitos de suas músicas para seu filho. “Posso não estar aqui, mas meu filho estará”, justificou.