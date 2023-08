Cantor é preso no Irã por música contra uso obrigatório do véu islâmico

436

O cantor de pop iraniano Mehdi Yarrahi foi detido nesta segunda-feira (28) por lançar uma música contra o uso obrigatório do véu islâmico, informou a imprensa estatal do Irã.



"Após a divulgação de uma música ilegal de Mehdi Yarrahi e a apresentação de uma denúncia, Yarrahi foi detido por ordem do procurador de Teerã", afirmou a agência de notícias oficial do Poder Judiciário, Mizan Online.



Um dia antes, o veículo estatal já havia informado que a canção 'Rousarito' ("Seu lenço", em tradução livre), uma "música ilegal que desafia os costumes e práticas da sociedade muçulmana", foi alvo de ações judiciais.



A música lançada na sexta-feira (25) pelo cantor de 41 anos defende o "véu facultativo" e é dedicada às "corajosas mulheres iranianas" que participaram do movimento de protestos após a morte de Mahsa Amini, que estava sob custódia policial, em setembro de 2022.



A jovem curda de 22 anos foi detida pela polícia da moralidade sob a acusação de ter violado o código de vestimenta da República Islâmica, que obriga as mulheres a usar o véu em público desde 1979.



Yarrahi já era conhecido por sua canção Soroode Zan ("Hino da Mulher", em tradução livre), que foi lançada no início de outubro do ano passado e se tornou um símbolo para os manifestantes, inclusive nas universidades.