Homem que teve pênis desfigurado por café quente vai receber R$ 287 milhões

O entregador Michael Garcia vai receber U$ 50 milhões – o equivalente a R$ 287 milhões – por ter tido o pênis queimado após um café quente derramar em seu colo em um drive-thru na Califórnia, nos Estados Unidos. Ele precisou de enxertos de pele e outros procedimentos por causa das queimaduras causadas pelo café do Starbucks que caiu em sua virilha, em fevereiro de 2020.

Os advogados de Michael argumentaram na Justiça que os ferimentos eram permanentes e afetaram negativamente sua vida. O júri decidiu que o funcionário da cafeteria colocou o cliente em risco, ao não colocar corretamente a bebida em uma bandeja para viagem antes de entregar o café.

Imagens de uma câmera de segurança mostraram o momento em que o barista prepara as bebidas antes de entregá-las a Garcia, quando uma das bebidas caiu em seu colo. Ele aparece gritando de dor antes de dirigir alguns metros para frente na pista do drive-thru.

"Este veredito do júri é um passo crítico para responsabilizar a Starbucks por flagrante desrespeito à segurança do cliente e falha em aceitar responsabilidade", comemorou o advogado do homem, Nick Rowley, ao NY Post.

A Starbucks discorda da decisão e negou que o funcionário agiu de forma inadequada. “Discordamos da decisão do júri de que fomos culpados por este incidente e acreditamos que os danos concedidos são excessivos. Sempre estivemos comprometidos com os mais altos padrões de segurança em nossas lojas, incluindo o manuseio de bebidas quentes”, disse um porta-voz da empresa em comunicado.

Um caso semelhante aconteceu nos anos 1990, quando a justiça determinou que o McDonald’s pagasse US$ 3 milhões (R$ 17 milhões) para Stella Liebeck, por causa de queimaduras de terceiro grau causadas por um café derramado em seu colo. Posteriormente, um juiz determinou que o valor de indenização era de US$ 160 mil (R$ 918 mil).

Outro caso aconteceu em julho de 2023, quando a Justiça determinou que a família de Olivia Caraballo recebesse US$ 800 mil (R$ 4,5 milhões) de indenização. Em 2019, a menina – então com 4 anos – sofreu queimaduras de segundo grau quando um McNugget caiu em seu colo.