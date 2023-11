Loja da Starbucks no Shopping Cidade está fechada desde desde terça-feira (31/10), segundo funcionários de outros estabelecimentos do local

A unidade da rede de cafeterias Starbucks, no Shopping Cidade, no Centro de BH, está fechada. Funcionários de estabelecimentos próximos à loja afirmam que as portas não abrem desde terça-feira (31/10), quando sua controladora, a SouthRock, entrou com pedido de recuperação judicial.

No documento encaminhado à 1ª Vara de Falências da Justiça de São Paulo, o grupo afirma que o total de suas dívidas é de R$ 1,8 bilhão.

Na grade da unidade no Centro de BH há um recado: “Prezado cliente, esta loja não abrirá hoje. Agradecemos a compreensão.”

Em conversa com a reportagem, uma vendedora que trabalha em uma loja próxima disse que o informe está lá desde a semana passada e que os rumores são de que a unidade não vai mais voltar a funcionar. Questionada se o dono da cafeteria já comunicou sobre o fechamento definitivo da loja, a diretoria do Shopping Cidade ainda não respondeu.

Em outra unidade, no Boulevard Shopping, na Região Leste de BH, o funcionamento da cafeteria era normal. Os funcionários, porém, não quiseram falar sobre o assunto. A gerente explicou que todas as unidades de BH pertencem à SouthRock, empresa com sede em São Paulo e que não estava autorizada a conceder entrevistas.

A Starbucks Brasil perdeu o direito de uso da marca no país devido ao atraso no pagamento previsto no acordo de licenciamento. A notificação chegou em 13 de outubro deste ano, em meio a negociações de repactuação do contrato, e colocou em risco as atividades do grupo que também controla Subway e Eatlay, no país.

Reestruturação

A controladora da rede de cafeterias foi procurada para informar quantas unidades existem em BH e Minas e quantos funcionários trabalham em cada uma delas, além dos impactos do pedido de recuperação. Em nota, a SouthRock disse que não tem informações adicionais para compartilhar neste momento, além da nota já divulgada. (Leia íntegra abaixo).

A empresa alega que “segue comprometida a defender sua missão e seus valores, enquanto entra em uma nova fase de desafios, que exige a reestruturação de seus negócios para continuar protegendo as marcas das quais tem orgulho de representar no Brasil, os seus Partners (colaboradores), consumidores e as operações de suas lojas.”

E ressaltou ainda que o processo de reestruturação já começou e que “os ajustes às marcas incluem a revisão do número de lojas operantes, do calendário de aberturas, de alinhamentos com fornecedores e stakeholders, bem como de sua força de trabalho tal como está organizada atualmente.” Enquanto os ajustes estruturais são implementados, a empresa disse que “todas as marcas continuarão operando e entregando os produtos exclusivos.”

Subway não entra na recuperação judicial



A rede de lanchonetes Subway não faz parte do pedido de recuperação judicial da SouthRock. Segundo a controladora, “por uma decisão de negócios, tomada em conjunto com seus parceiros comerciais, a marca Subway não faz parte do pedido.” Assim, os franqueados não teriam seus negócios afetados.

Bruno Amaral, gestor operacional de um grupo de 24 franqueados da marca em BH

São operações completamente diferentes. A SouthRock controla a operação de todas as marcas, mas quem opera de fato é o franqueado. A recuperação não atinge em nada o Subway. Temos negociações com os próprios fornecedores.

Ele diz que, ao contrário da controladora, a Subway está em um ótimo momento. "As vendas vão bem, não impacta em nada.” O gestor diz que o único ônus, no momento, são os rumores. "Afeta a equipe, os funcionários perguntam. Mas já explicamos a todos (sobre a situação). Estamos, inclusive, vindo de um mês muito bom.”

Leia a íntegra da nota da SouthRock:

“Ao longo dos últimos três anos, desde que a pandemia da COVID-19 transformou drasticamente a vida de todos ao redor do mundo, incontáveis empresas, incluindo varejistas, têm sido vistas lutando para manter suas operações. Os desafios econômicos no Brasil resultantes da pandemia, a inflação e a permanência de taxas de juros elevadas agravaram os desafios para todos os varejistas, incluindo a SouthRock.

Neste cenário, a SouthRock segue comprometida a defender a sua missão e seus valores, enquanto entra em uma nova fase de desafios, que exige a reestruturação de seus negócios para continuar protegendo as marcas das quais tem orgulho de representar no Brasil, os seus Partners (colaboradores), consumidores e as operações de suas lojas.

O processo de reestruturação da SouthRock já começou, com o apoio de consultores externos e stakeholders. Mas, o trabalho deve continuar, então a SouthRock solicitou, hoje, Recuperação Judicial para proteger financeiramente algumas de suas operações no Brasil atrelado a decisões estratégicas para ajustar seu modelo de negócio à atual realidade econômica.

Por uma decisão de negócios, tomada em conjunto com seus parceiros comerciais, a marca Subway não faz parte do pedido de Recuperação Judicial. Em relação às demais marcas do portfólio da empresa, incluindo a Starbucks, a SouthRock segue operando-as no mercado brasileiro.

Os ajustes às marcas incluem a revisão do número de lojas operantes, do calendário de aberturas, de alinhamentos com fornecedores e stakeholders, bem como de sua força de trabalho tal como está organizada atualmente.

Estas decisões são tomadas para garantir que a empresa esteja preparada para navegar no atual ciclo econômico, a medida em que reforçam o compromisso da SouthRock com os negócios em curso, com sua responsabilidade social e corporativa e com todas as partes envolvidas em meio à volatilidade do mercado.

Enquanto esses ajustes estruturais são implementados, todas as marcas continuarão operando e entregando os produtos exclusivos e as experiências únicas que cada uma delas oferece aos consumidores que visitam suas lojas todos os dias.

A SouthRock segue comprometida em continuar trabalhando em estreita colaboração com seus parceiros comerciais para criar as condições necessárias para seguir desenvolvendo e expandindo todas as suas marcas no Brasil ao longo do tempo.”