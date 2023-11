A partir deste mês de novembro, muitas lojas em todo o mundo começam a celebrar a Black Friday. A data que surgiu nos Estados Unidos, um dia após o feriado de Ação de Graças, ganhou fama e há décadas atrai os consumidores a fazer aquela comprinha tão desejada. O comércio concede uma série de vantagens e descontos para aquecer as vendas de final do ano.



O Sebrae, em parceria com a Serasa Experian, preparou um conteúdo voltado para empreendedores sobre como aproveitar a oportunidade e criar promoções. No Brasil, a Black Friday 2023 será celebrada no dia 24 de novembro.



Preparação e planejamento



Os clientes aguardam ansiosos pela Black Friday, pois é o momento oportuno para comprar produtos de interesse com o valor reduzido. Mas a data é muito esperada também por todo o comércio varejista, que encontra a chance de aumentar o faturamento.



Para alcançar um bom resultado de vendas, é preciso um planejamento antecipado, tanto para a loja física, quanto para a virtual. A primeira sugestão é realizar uma reunião com os colaboradores da empresa e listar todos os pontos que merecem uma atenção especial, como, por exemplo, atendimento, preço, promoção, divulgação, entrega, estoque, entre outros.



Quais aspectos devo trabalhar em minha empresa para obter sucesso de vendas?



Estoque: prepare as mercadorias com antecedência para realizar as vendas. Estipule uma quantidade de produtos para comercializar e faça a reposição do estoque com uma quantidade a mais para evitar ficar sem mercadoria. Ao falar de estoque é impossível não falar de produto - preze pela qualidade das mercadorias e esteja atento a cada uma, de forma unitária. Datas como a Black Friday não são propícias para uma mudança brusca, como por exemplo, a troca de fornecedor. Estabeleça uma quantidade de produtos que seja satisfatória para as vendas da empresa e uma qualidade de produto que seja satisfatória para o seu cliente.



Atendimento: é válido pensar em uma estrutura de atendimento especial para a Black Friday, uma vez que a procura costuma ser alta. Treinamentos de capacitação com os colaboradores da empresa podem facilitar a logística de funcionamento da loja física. A depender do desconto, um sistema de fila por entrega de senhas ou qualquer dispositivo que facilite a experiência do consumidor que vai comprar presencialmente pode ser uma forma de organização. Invista em uma decoração atrativa com placas de "sale" ou o percentual do desconto oferecido para chamar a atenção dos clientes.



Loja virtual: uma das alternativas para otimizar o atendimento na semana da Black Friday é oferecer as vendas por meio da loja virtual também. O comércio eletrônico costuma ser muito procurado pela facilidade de comprar em qualquer lugar, desde que tenha acesso à internet.



Para não ter ocorrências de problema com a loja virtual, é indicado possuir um software no site ou plataforma de vendas, que seja capaz de suportar muitos acessos simultâneos. O usuário das plataformas virtuais precisa ter facilidade no processo de compra, então é importante que as informações dos produtos sejam bem claras. Tamanho do produto, cor, valor, prazo de entrega e demais informações relacionadas precisam estar presentes na plataforma.

Outra dica é tornar o acesso atraente ao usuário, prevendo uma combinação de cores que conversem com o layout do site ou das publicações estratégicas nas redes sociais. O visual é uma ferramenta da campanha de marketing desenvolvida para a Black Friday na sua empresa.



Pagamento: tanto no presencial, quanto no virtual, para atrair o maior número de clientes ofereça diversas possibilidades de pagamento, como cartões de crédito e débito, boleto, pix, dinheiro em espécie. Não se atenha apenas a um método. Caso você, como empreendedor, possua a preferência por um método específico, seja estratégico - ofereça um percentual de desconto para aquela forma de pagamento.



Entregas: além da opção de retirada na loja, que é muito prática, se certifique das opções de entrega da sua loja virtual. Convencer o cliente a fechar o carrinho tem a ver também com o prazo de entrega e o custo do frete. Para isso, a escolha da sua transportadora é fundamental.



Para garantir ainda mais segurança a quem está do outro lado da tela no processo de compra, ofereça opções de rastreamento no transporte e entrega. O Correios, por exemplo, disponibiliza o sistema de rastreio a partir do código do produto.

Suporte: nada pior para o cliente do que efetivar uma compra (no site ou na loja física), ter um contratempo com a sua aquisição e não conseguir contatar a loja para resolver. Por isso, ofereça suporte ao cliente não apenas no momento da compra, mas em todo o pós-compra. Valorize os feedbacks e tenha uma plataforma de comunicação ágil para atender as necessidades do seu cliente.



A escuta acolhedora, bem como o suporte para resolução de problemas e o envio de feedbacks do cliente, são positivos também para a imagem e confiabilidade do negócio. Saiba que os clientes conquistados na Black Friday, a depender do nível de satisfação com o atendimento na loja que comprou, têm grande possibilidade de vir a comprar novamente e indicar para amigos próximos.



Crie promoções inteligentes:chegou a hora de criar as ofertas e partir para as vendas. Antes de estipular as promoções e descontos, tenha um diagnóstico da situação financeira da sua empresa e dos resultados estimados com as vendas. Lembre-se que o intuito é faturar e obter lucro e não ficar no vermelho.



Avalie em quais produtos a sua loja pode oferecer uma redução no valor - essa é com certeza uma das propostas mais interessantes ao consumidor. Mas, além dela, existem também possibilidades como: frete grátis, "pague 1 e leve 2", descontos a partir de compras em um determinado valor, concessão de brindes, cashback e muitos outros.



Estude o que é atrativo para o mercado sem se esquecer que o faturamento da sua empresa deve estar na lista de prioridades.