Para aproveitar os descontos da Black Friday sem prejuízos, os consumidores devem estar cientes de seus direitos e agir de maneira responsável. Professora de Direito do Centro Universitário de Brasília (CEUB) e especialista em Direito do Consumidor, Daniella Torres mostra como garantir que a experiência seja satisfatória e dentro dos parâmetros legais. "Com cautela é possível aproveitar as promoções com segurança e sem prejuízos. Planejamento e conhecimento são os melhores aliados nesse período de promoções."





Tanto para fornecedores quanto para consumidores, o planejamento é fundamental, recomenda Daniella. Lojistas devem escolher os produtos a serem oferecidos, a plataforma de vendas (online ou física), as opções de entrega, e assim por diante. "Da mesma forma, os consumidores devem se planejar com antecedência, pesquisando os produtos que desejam adquirir e verificando os preços pelo menos um mês antes da Black Friday. É importante não se deixar levar pelo impulso no dia do evento", afirma.



Ao fazer compras pela web, a professora indica:



Suspeite de preços excessivamente baixos: se um produto normalmente é comercializado por um valor e está sendo ofertado por algo bem abaixo da média, isso pode ser um sinal de alerta. Produtos com preços muito baixos de mercado levantam dúvidas quanto a procedência e qualidade. "Embora descontos de 50%, 40% ou até 60% sejam comuns na Black Friday, é fundamental cautela ao encontrar ofertas que pareçam excepcionalmente baixas", orienta.



Entenda condições e possíveis defeitos: durante a Black Friday, é comum as lojas oferecerem produtos com pequenos defeitos, como arranhões ou amassados. No entanto, o defeito não pode comprometer a funcionalidade do produto. Certifique-se de que a loja informe claramente qualquer defeito e que se comprometa a corrigi-lo.



Garanta uma compra segura: faça pesquisas sobre os sites. "Isso inclui consultar recursos governamentais, como o site consumidor.gov.br, para verificar se existem reclamações em relação a determinado site, loja ou fornecedor", reforça Daniella.



Verifique a segurança do comércio eletrônico: observe se o site possui um certificado de segurança, geralmente representado por um cadeado no navegador. Também se certifique de que a URL do site comece com 'https', o que indica uma conexão segura.



Cuidado com combos promocionais: a prática da venda casada é proibida pelo Código de Defesa do Consumidor. Portanto, se um site exige a compra de outro produto para obter um desconto, denuncie essa prática. "Fique atento a práticas de publicidade enganosa, como a indicação de preços de produtos em conjunto com valores unitários em letras pequenas. Se encontrar publicidade enganosa, denuncie."



Confira os prazos de entrega: se informe sobre o prazo de entrega antes da finalização da compra, seja na Black Friday ou em qualquer outra época. Certifique-se de que o prazo atende às suas necessidades e expectativas, evitando surpresas desagradáveis.