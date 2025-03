Restaurante vai recompensar 4 mil clientes após vídeo de ‘xixi na panela’

Um vídeo de um homem urinando na panela de um dos restaurantes da rede Haidilao, no centro de Xangai, na China, viralizou recentemente nas redes sociais, gerando grande repercussão. No registro, ele aparece subindo na mesa de uma sala privativa e mijando na comida servida aos clientes. O incidente teria acontecido em 24 de fevereiro, mas a empresa só tomou conhecimento do ocorrido quatro dias depois.

Segundo informações do jornal The Independent, a gravação começou a circular somente há alguns dias.

O restaurante se pronunciou e pediu desculpas, reconhecendo falhas no treinamento da equipe, que não conseguiu identificar o problema rapidamente. E se comprometeu em compensar os 4 mil clientes que estavam presentes no local.

O Haidilao ressaltou ainda que entende que nenhum tipo de monetização poderia apagar o sofrimento causado aos clientes, reafirmando a gravidade do episódio.

A rede denunciou o caso à polícia de Jianyang, cidade localizada no sudoeste da China. As autoridades confirmaram à agência de notícias Reuters que dois homens, ambos com 17 anos, foram detidos suspeitos de cometer o ato no restaurante.

Rede Haidilao

Fundada em 1994 na cidade de Sichuan, a rede Haidilao cresceu e se tornou uma das mais populares marcas de gastronomia chinesa no mundo, com mais de 1.300 unidades em operação até 2023. Especializada no hot pot, prato que os próprios clientes cozinham os ingredientes em uma panela com caldo fervente, a rede é reconhecida por sua experiência única de refeição.



