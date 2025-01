Duas blogueiras de maquiagem viralizaram nas redes sociais por se transformarem na atriz Fernanda Torres com truques de make. As influenciadoras Letícia Gomes e Elis Valeriano já são conhecidas por suas transformações e, agora, resolveram homenagear a brasileira que venceu o Globo de Ouro de Melhor Atriz de Drama.

Elis começa o vídeo se transformando em uma câmera de cinema, dublando o anúncio de que Fernanda era a vencedora do prêmio. Em seguida, dubla frases icônicas da atriz ditas após a premiação, incluindo parte do discurso da vitória. “Eu quero dedicá-lo (o prêmio) à minha mãe. Ela estava aqui 25 anos atrás. Isso é a prova de que a arte pode durar a vida toda”, diz o trecho.

Em outro vídeo, Elis dubla frases de memes de Fernanda, como o clássico “Você viu a Fernanda Torres? Totalmente drogada”, dito pela atriz durante o programa “Que história é essa, Porchat?” e resgatado após o prêmio. Os vídeos têm mais de 500 mil visualizações só no TikTok. Elis tem mais de cinco milhões de seguidores nas redes sociais.







Já Leticia tem mais de 12 milhões de seguidores. A maquiadora também replicou os traços de Fernanda usando maquiagem e reproduziu a reação da atriz quando venceu o Globo de Ouro. Letícia também dublou duas falas da filha de Fernanda Montenegro, uma em que ela fala sobre sucesso e outra que foi seu discurso na premiação norte-americana.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia







No vídeo, com 325 mil visualizações no TikTok, conquistou milhares de comentários, incluindo o de Fernanda Torres, que deixou emojis de coração para a influenciadora. Ela deixou o mesmo comentário para Elis.