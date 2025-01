Fernanda Torres levou o prêmio de Melhor Atriz de Filme de Drama no Globo de Ouro

Fernanda Torres, que ganhou o Globo de Ouro de Melhor Atriz de Drama por sua interpretação em "Ainda estou aqui", será entrevistada por Jimmy Kimmel, em um dos programas de maior audiência da televisão americana.





Ela seria convidada do programa "Jimmy Kimmel live!" nessa quinta-feira (9/1), mas a programação foi cancelada devido aos incêndios florestais que afetam a região de Los Angeles. Sua presença agora ocorrerá na próxima quinta (16/1).





O programa de Kimmel, um dos principais de entrevista do país, já venceu um Emmy e teve inclusive o ex-presidente americano Barack Obama como convidado. Ele também já apresentou a cerimônia do Oscar quatro vezes.





Torres fez história ao ser a primeira atriz brasileira a conquistar o prêmio do Globo de Ouro. No longa de Walter Salles, ela vive Eunice Paiva, viúva do ex-deputado Rubens Paiva, sequestrado e assassinado durante a ditadura militar (1964-1985).