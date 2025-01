A TV Globo divulgou as duplas participantes do Big Brother Brasil 2025. Os competidores foram revelados pelo apresentador, Tadeu Schmidt, durante a programação da emissora nesta quinta-feira (9/1).





Além dos 22 nomes já anunciados, mais uma dupla vai entrar na casa. Na manhã desta sexta-feira, Ana Maria Braga recebeu três duplas que disputam a última vaga no Big Brother Brasil: Cléber e Joseane, Guilherme e Joselma e Nicole e Paula. Uma votação foi aberta para o público poder escolher quem irá ocupar a 12ª vaga na edição. O resultado será revelado ao vivo na segunda (13), durante a estreia.

Conheça os participantes do BBB 25:

1ª dupla



Vitória Strada e Mateus Pires (amigos): A dupla de amigos têm uma sintonia tão forte que chegam a parecer um casal. Ela é atriz, tem 28 anos e é de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ele é arquiteto, tem 28 anos e é de São José dos Campos, em São Paulo, mas se mudou para o Rio de Janeiro aos dez anos. Os dois se consideram irmãos, e se tornaram inseparáveis quando Vitória se mudou para a capital carioca para protagonizar novelas.

A artista começou a carreira aos 12 anos. Em 2014, foi vice-campeã do Miss Mundo Brasil. No ano seguinte, foi aprovada para Artes Cênicas na UFRGS e participou do seu primeiro filme, Real Beleza. Em 2017, fez sua estreia em novelas na obra Tempo de Amar, da TV Globo, no papel principal. Vitória protagonizou, também na TV Globo, Espelho da Vida e Salve-se Quem Puder. Seu trabalho mais recente foi na novela Fuzuê.

2ª dupla

Edilberto e Raissa (pai e filha): Os mineiros Edilberto, de 42 anos, e Raissa, de 19, são pai e filha. Trabalham como artistas circenses no negócio da família. A caravana viaja por cidades do interior e, de 15 em 15 dias, está em lugares diferentes. A dupla revela ter uma conexão fora do comum e conta que são iguais no temperamento. Para o pai, o BBB é um sonho de longa data. Animado para a competição, ele explica o motivo de ter escolhido a Raissa como dupla: "Minha filha é minha versão feminina, e eu me acho muito competente para entrar e ganhar o programa. Imagina isso vezes dois".

3ª dupla

Camilla e Thamiris (irmãs): As cariocas Thamiris, de 33 anos, e Camilla, de 34, são irmãs. Foram criadas pela avó e pela mãe, que nunca permitiu que as duas ficassem sem se falar. Quando mais novas, não se enxergavam como amigas, mas sempre cuidaram uma da outra. Com a maturidade, a relação se transformou e, hoje, elas cultivam uma forte parceria.

A caçula é nutricionista. Conta que sua formação é motivo de orgulho para a mãe, que sempre trabalhou muito para custear a educação das filhas. Solteira, considera-se extrovertida e comunicativa. Mas confessa ter uma personalidade forte e não levar desaforo para casa. Camilla é trancista e mãe solo de dois meninos, de 9 e 3 anos. Solteira, mora com os filhos e com a mãe. Por ser a mais velha das irmãs, Camilla sempre foi atenta às dificuldades que a família passava. Afirma ser uma pessoa alto-astral, animada e determinada.





4ª dupla

Aline e Vinícius (amigos): Os baianos Vinícius, de 28 anos, e Aline, de 32, são amigos e estão solteiros. Os dois se conheceram há sete anos a caminho de um trabalho em Salvador. Tendo passado por alguns desafios juntos, entrar no BBB em dupla é uma experiência nova para o laço de amizade que construíram. Natural de Nazaré, na Bahia, Vinícius hoje mora em São Paulo e é promotor de eventos. Formado em Arquitetura, também trabalha como modelo e artista plástico. Diz ser um cara simples e de bem com a vida. Orgulha-se de ser o primeiro da família a ingressar numa faculdade e de ter conhecido alguns países mundo afora.

Nascida em Salvador, Aline se considera uma mulher forte, guerreira e que luta pelo que quer. É filha de professores de educação física e formada em direito. Trabalhar na Polícia Militar da Bahia é uma enorme conquista para ela, que hoje também atua como influenciadora digital, com foco em conteúdos de empoderamento feminino.

5ª dupla

Diogo Almeida e Vilma (mãe e filho): Diogo é um ator carioca de 40 anos. Foi protagonista da novela Amor Perfeito, da TV Globo, fazendo par romântico com Camila Queiroz. Natural de Aracaju, em Sergipe, e moradora do Rio de Janeiro, Vilma, de 68 anos, chegou a iniciar uma inscrição com o marido para participar da edição do reality deste ano. Mas, agora, percebe que não poderia ter entrado no game com outra pessoa que não fosse Diogo. Juntos, os dois gostam de descobrir novas histórias.

6ª dupla

João Gabriel e João Pedro (irmãos gêmeos): Os gêmeos têm 21 anos, são naturais de Goiatuba e moram em Buriti Alegre, cidades de Goiás. Dentre tudo o que dividem desde que nasceram estão a profissão e o estado civil: são solteiros pecuaristas. Eles trabalham como salva-vidas de rodeio e, nas redes sociais, compartilham o dia a dia da vida no interior. Extrovertido, João Gabriel gosta de fazer amizades. Apesar disso, diz que é o mais esquentado dos dois, principalmente quando mexem com o irmão, situação em que toma partido de imediato. João Pedro é o mais calmo da dupla; justifica dizendo que sabe lidar com as pessoas e que, por isso, é alguém muito difícil de estressar. Seu ponto fraco é ser xingado.

7ª dupla

Eva e Renata (amigas): Eva, de 31 anos, e Renata, de 32, são naturais de Fortaleza, no Ceará, e estão solteiras. As duas se conheceram há 25 anos em um projeto social onde iniciaram sua trajetória na dança e a amizade. De lá para cá, passaram por diversos processos seletivos, dançaram profissionalmente e viveram juntas todas as etapas da vida. Dizem encontrar o equilíbrio quando uma está em companhia da outra: Renata é mais estourada, enquanto Eva é mais calma e sensível.

Formada em fisioterapia, Eva é bailarina e modelo fotográfica para marcas locais. Aos seis anos já se dedicava ao balé e precisou aprender cedo a correr atrás do que queria. Descreve-se como uma pessoa animada, positiva, determinada e carinhosa. Professora de dança e coordenadora de uma escola de ginástica rítmica, Renata cresceu em uma comunidade de Fortaleza e começou a trabalhar cedo para ajudar em casa. Formou-se em educação física e fez pós-graduação em preparação física, unindo a dança e o esporte. Já conquistou premiações nacionais no meio esportivo.

8ª dupla

Gracyanne Barbosa e Giovanna (irmãs): A musa fitness Gracyanne Barbosa, de 42 anos, e a irmã mais nova Giovanna, de 26, nasceram em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ambas são apaixonadas por atividade física e amam mostrar as rotinas saudáveis nas redes sociais. "Ela é a pessoa que eu trouxe para morar comigo quando tinha dez anos, para conquistar seus sonhos", diz ex-dançarina do Tchakabum sobre Giovanna. "Eu tenho muito orgulho da mulher que ela se tornou, de tudo que já realizou."

Modelo de fisiculturismo com mais de 11 milhões de seguidores nas redes sociais, Gracyanne foi rainha de bateria por diversas agremiações; antes de ser dançarina e musa fitness, chegou a trabalhar por alguns anos como faxineira em uma academia e formou-se em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Giovanna, por sua vez, é veterinária e acumula 100 mil seguidores na internet; se considera uma pessoa cuidadosa, mas, se mexerem com quem ama, ela toma as dores como se fossem suas e pode ser um pouco grossa quando de vê em momentos desfavoráveis. As irmãs estão solteiras.

9ª dupla

Arleane e Marcelo (casal): Casados há 11 anos, Arleane e Marcelo moram juntos em Manaus, no Amazonas. Eles se conheceram quando o servidor público de 38 anos assistiu a uma apresentação da influenciadora de 34 anos, que estava à frente da bateria de uma escola de samba. "Estou entrando no BBB com a Arleane porque ela me conhece muito bem", contou Marcelo. "A gente dorme e acorda junto, come junto, toma banho junto. Nossa vida se resume a estar junto."

Formada em estética e cosmética, Arleane é uma mulher indígena e se considera autêntica e alegre, não é tímida e diz que chama atenção onde quer que chegue e que gosta de curtir a vida, dançar e se divertir; saiu da aldeia em que nasceu aos sete anos de idade e passou a morar em um bairro periférico da capital amazonense em busca de oportunidades de estudo. Marcelo, que já foi vendedor de picolé e guia turístico, acha que é um homem divertido, sensível e muito forte e acredita ter preferências parecidas com as da esposa; gosta de boteco, cerveja e balada, mas é muito comprometido com o trabalho e com a família.





10ª dupla

Gabriel e Maike (amigos): Melhores amigos, o modelo Gabriel, comprometido, e o representante comercial Maike, solteiro, têm ambos 30 anos e moram na cidade de São Paulo. Eles se conheceram aos 13 anos, quando nadavam juntos e competiam pelo mesmo clube.

Além de modelo, o proativo Gabriel é promotor de eventos, diz que tem muita energia e que sempre vai atrás do que precisa e do que acredita que mereça; já foi medalhista brasileiro de natação e, nas horas vagas, gosta de passar tempo com pessoas, às quais é muito leal. Já o sonhador Maike se define como um cara alegre que gosta de viver a vida intensamente e de curtir com os amigos; muito apegado à família, ele acredita que a maior característica que tem é a resiliência.

11ª dupla

Diego e Daniele Hypolito (irmãos): Os irmãos ginastas Diego, de 38 anos, e Daniele Hypolito, de 40, nasceram em Santo André, em São Paulo. Filhos do motorista de ônibus Wagner Hypolito e da costureira Geni Matias, passaram por escassez durante a infância. Foi por causa de Daniele que a família se mudou para o Rio de Janeiro, onde conseguiu um contrato com um grande clube de ginástica.

Casada, Daniele competiu em cinco edições de Jogos Olímpicos e foi responsável pela primeira medalha individual de uma ginasta brasileira em um Campeonato Mundial, na edição de 2001, na Bélgica; diz que é uma pessoa tranquila, o oposto do irmão, e observadora. Solteiro, Diego, que sempre se espelhou na irmã, inclusive na ginástica, ganhou ouro nos Jogos Pan Americanos do Rio e prata nas Olimpíadas do Rio, em 2016; atleta de alta performance, ele é o primeiro ginasta masculino do Brasil e da América do Sul a conquistar uma medalha em Campeonatos Mundiais da modalidade.