Gracyanne Barbosa optou por remover diversos procedimentos que havia feito em seu rosto, incluindo preenchimentos nos lábios, bochechas e botox. A transformação foi compartilhada em suas redes sociais, onde Gracyanne exibiu o antes e depois e explicou o processo.





“Nos últimos meses, tenho me focado em encontrar o equilíbrio, e com a estética não foi diferente. Decidi remover todos os produtos que usava no rosto e aplicar alguns apenas em pontos estratégicos de embelezamento, de uma maneira mais natural,.”, explicou a artista.



Quem Realizou a Transformação?

A responsável por essa transformação foi a biomédica Gabriela Dawson. Gabriela acompanhou Gracyanne em cada etapa do processo e compartilhou momentos dos procedimentos nas redes sociais. Segundo explicações da musa fitness, o foco foi na realização de procedimentos mais naturais e estratégicos.





O processo de remoção dos procedimentos estéticos

Gracyanne antes e depois da retirada de preenchimentos estéticos Reprodução/redes sociais



Gracyanne explicou que, ao contrário do que possa parecer, a remoção de preenchimentos e outros procedimentos é um processo cuidadoso e requer bastante atenção.





“Fizemos inúmeros procedimentos, mas apenas o preenchimento de queixo para alongar meu rosto e toxina. O resultado foi incrível, e agora me vejo de uma maneira mais natural e equilibrada”, disse Gracyanne.

Opiniões e Feedback da Nova Aparência

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gracyanne Barbosa ????? - (@graoficial)

Gracyanne Barbosa fez questão de perguntar aos seus seguidores: “Agora eu quero saber de vocês: o que acharam dessa nova Gra? Estou encantada”.

Os comentários nas redes sociais foram amplamente positivos. Muitos seguidores elogiaram a coragem de Gracyanne em optar por uma aparência mais natural e equilibrada. É evidente que sua decisão inspirou muitos a buscar um equilíbrio estético próprio.