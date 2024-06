No vídeo, Gracyanne Barbosa usava um macacão com as cores da bandeira e usava um áudio de notícias sobre casos de homofobia

Gracyanne Barbosa recebeu muitas críticas após postar um vídeo dançando com uma bandeira da comunidade LGBTQIA+. No vídeo, apagado pela influenciadora depois da repercussão negativa, Gracyanne usava um macacão com as cores da bandeira e usava um áudio de notícias sobre casos de homofobia.

Em seguida, começava a dançar ao som de uma música de Anitta. Internautas criticaram Gracyanne por ter misturado os crimes com a dança.



“Minha intenção era mostrar que em meio a tantas tristezas, existe a felicidade e principalmente o respeito, mas entendi que não poderia misturar um assunto tão sério e peço desculpas por isso”, escreveu.