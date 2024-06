Show de Xênia França no Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas, neste domingo, faz parte do projeto Uma Voz, Um Instrumento

Uma conjunção de fatores colocou Xênia França no caminho do projeto Uma Voz, Um Instrumento, que chega a mais uma edição da temporada 2024, neste domingo (30/6), no Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas. Seguindo a premissa expressa no nome da série anual de shows realizada desde 2016, a cantora baiana se apresenta acompanhada apenas pelo pianista Fábio Leandro, em um formato que começou a ser moldado no ano passado.



Xênia conta que estava precisando de um respiro. O processo de feitura de seu álbum mais recente, "Em nome da estrela", lançado em 2022, se deu durante a pandemia e foi, conforme diz, intenso. "Me identifico com aquela fala da Clarice Lispector, sobre a sensação de morte pós-lançamento de um trabalho, e nesse caso ainda mais, porque eu estava lidando com questões pessoais", diz.



Finalizado o trabalho, ela partiu para uma turnê de um mês no Canadá. Quando retornou, saiu do escritório que gerenciava sua carreira, onde estava há muito tempo. Logo na sequência, ganhou um Grammy Latino, por "Em nome da estrela". Ato contínuo, viu a música "Lua soberana", em que divide os vocais com a conterrânea Luedji Luna, ser escolhida para a trilha de abertura da novela "Renascer", da Globo. Ainda em 2023, viajou para se apresentar na Europa e, no Brasil, seguiu com os shows de lançamento do álbum.



Retorno ao fundamental

"Depois que saí desse processo todo, pensei em tirar um ano sabático", diz, destacando que esse desejo acabou redundando na busca por esse formato mais intimista, de voz e piano. "Desde o ano passado, venho experimentando sair do contexto do trabalho com banda, que marca meus dois discos. Quando quero coisas novas, retorno para o fundamental, que é escutar minha voz, pesquisar repertório, pensar uma estética, tudo isso através do piano, que é dos meus instrumentos favoritos", diz.



Ela conta que, no ano passado, chegou a fazer alguns shows nesse formato, na companhia de Amaro Freitas. Xênia diz que, depois que voltou da Europa, quis dar continuidade a essa proposta mais intimista. "Meu primeiro show em 2024 foi de voz e piano. Agora estou com Fábio Leandro, que me acompanha há anos. Temos uma intimidade muito grande, então ele entrou nesse lugar de ser minha dupla. Participamos, com esse formato, de um festival no Japão e também já nos apresentamos em Brasília", relata.



Batizado "Tudo sobre o amor", o show que chega agora a Belo Horizonte tem repertório composto por uma série de músicas inéditas na voz da cantora, que transitam do jazz ao samba. "Luz do sol" (Caetano Veloso), "As rosas não falam" (Cartola), "Quase um segundo" (Herbert Vianna), "In sentimental mood" (Duke Ellington), "Carinhoso" (Pixinguinha) e "Consolação / Berimbau" (Baden Powell / Vinicius de Moraes) são algumas delas. Músicas dos álbuns "Xênia" (2017) e "Em nome da estrela" também integram o roteiro.

Bell Hooks



Ela explica que a seleção se relaciona diretamente com o nome do show, que reverencia a escritora, pensadora e ativista social norte-americana Bell Hooks (1952-2021), autora do livro "Tudo sobre o amor" (1999). A obra, primeira de uma trilogia sobre o tema, traz reflexões sobre o amor enquanto uma ação política e transformadora, em prol da libertação.



"O repertório é quase como uma trilha sonora do livro. No ponto em que estou, Bell Hooks discute a distorção sobre o que é o amor no núcleo familiar. Quando a gente vai para a vida, para a escola, para a faculdade e consequentemente começa a ter relacionamentos, aquelas primeiras informações que você traz sobre o amor influenciam e, de modo geral, as pessoas acabam se machucando muito, porque o amor que a gente aprende em casa é um conto de fadas. Estou construindo o repertório enquanto leio o livro", diz.



Xênia considera que, circulando com esse show, o roteiro musical pode mudar à medida em que a leitura avance. Ela diz que, embora seja uma pessoa amorosa, ainda não tinha abordado a temática do amor em seus trabalhos pregressos. "Talvez eu tivesse certo preconceito em parecer clichê falando de amor. Hoje em dia, diante da efemeridade, da rapidez das coisas e do hipermaterialismo, talvez seja cafona mesmo falar de amor, mas então é justamente o momento de entrar nesse assunto", afirma.



Modo criativo

Ela conta que chegou a Bell Hooks por indicação de uma amiga. "Estava passando por um término de um relacionamento longo e isso me causou um descolamento de realidade. Essa amiga também estava terminando um relacionamento e disse que eu tinha que ler Bell Hooks, porque tinha salvado a vida dela", conta. A cantora diz que o livro "introjetou" em sua rotina e a fez refletir sobre o porquê de não falar sobre amor e afeto.



"Fui numa exposição sobre Carolina Maria de Jesus e lá tinha um letreiro que dizia: 'Uma mulher negra feliz é um ato revolucionário'. Fiquei pensando no que é a felicidade, como a gente pode se colocar na direção dela e como isso inclui o amor", conta. Ela diz que o show "Tudo sobre o amor" deve render frutos. "Estou nessa pesquisa de voz e piano e, com isso, entro em modo criativo de novo, pensando num próximo trabalho que ainda não tenho certeza se será um EP ou um disco, mas com a disposição de gravar coisas novas."



Projeção internacional



Nos últimos anos, Xênia França se apresentou no Rock in Rio, dividindo o Palco Sunset com Seal, e integrou a programação de festivais como Recbeat, Coala, Coma, Queremos, Psicodália e Virada Paulista, entre outros de destaque no cenário nacional. Ela também realizou três turnês pelos EUA, se apresentando em festivais prestigiosos, como o SummerStage, no Central Park, e o Globalfest, que lhe rendeu matéria no The New York Times. Também cantou no Kennedy Center for the Performing Arts, em Washington, e no festival SXSW, em Austin. Fez shows na Colômbia, no Teatro Pablo Tobón Uribe, em Medellín; no Centro Cultural de los Andes, em Bogotá; e em Berlim, na Alemanha.

"TUDO SOBRE O AMOR"

Show de Xênia França, neste domingo (30/6), às 19h, no Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244 – Lourdes). Ingressos a R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia), à venda na bilheteria local e pelo Sympla. Informações: (31) 3516-1360