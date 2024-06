Bruno é o primeiro participante do quadro "Namoro da TV" e ouvirá dicas de Patricia Abravanel e da vidente Márcia Sensitiva no "Programa Silvio Santos"

Celso Portiolli, Patricia Abravanel e Rebeca Abravanel formam o time de peso que vai comandar a nova programação aos domingos da emissora de Silvio Santos. A partir de hoje (30/6), o trio estará à frente das principais novidades do SBT/Alterosa, após a saída da apresentadora Eliana.

O “Programa Silvio Santos” passa a ter uma hora a mais de duração, das 19h à 0h. E a principal novidade é o retorno do icônico quadro “Namoro na TV”, sucesso nacional entre 1979 e 1988. Patricia Abravanel apresenta a nova versão da atração, totalmente modernizada.



O quadro começa com a influenciadora digital Jacqueline Nazaré, a Madrinha do Amor, que procura, na rua, solteiros que desejam um relacionamento sério. No estúdio, três pretendentes selecionados pela produção, que se inscreveram e que combinam com a personalidade do participante principal, ficam escondidos em uma cabine.

É namoro ou amizade?

Conforme o passar das provas, a cabine revela as partes do corpo dos participantes. Ao final, um dos possíveis affairs deve ser escolhido. Após o ultimato, Patricia encaminha o casal para a cápsula do amor. Os dois sentam em um sofá e têm um minuto para definir se é namoro ou amizade. Se decidirem namorar, o novo casal dança no palco.

A vidente Márcia Sensitiva é presença fixa do quadro. Ela fará um estudo astrológico e traçará o mapa astral do participante principal e dos pretendentes. E, claro, também é responsável por opinar na formação dos romances.

Prêmio de R$ 1 milhão

Mais cedo, a partir das 11h15, Celso Portiolli comemora quatro décadas de carreira com o desafio de comandar um novo “Domingo legal”, que vai ao ar até as 18h15. A novidade a partir de hoje é o game show “Até onde você chega?”, cuja premiação pode chegar a R$ 1 milhão.



No quadro, Portiolli guiará os participantes por uma disputa em que o grande objetivo é decifrar um painel com 100 algarismos e cinco níveis de desafio. A cada nível, um jogador deve cumprir provas e responder perguntas, que vão aumentando o grau de dificuldade a cada acerto.



No novo “Domingo legal”, Portiolli também vai incorporar outros sucessos da programação da emissora. Os quadros “Minha mulher que manda”, “É doce ou não é?”, “Casamento surpresa”, “Dia de sorte”, “Famosos da internet” e “Crianças talentosas” passam a ser exibidos no programa.



E os sucessos “Passa ou repassa” (hoje com a influencer Gabi Brandt, o cantor Naldo e sua esposa Ellen Cardoso no time azul), “Comprar é bom levar é melhor”, “Quem arrisca ganha mais”, “De quem é essa mansão?” e “Brincando em casa” continuarão sendo exibidos no “Domingo legal”.

Auditório e hits

Outra novidade é o retorno de Rebeca Abravanel ao comando do “Roda a roda”, agora sem Jequiti, das 18h15 às 19h. Em nova roupagem, o programa agora terá a presença da plateia e outras novidades. Com a volta do auditório, a cada domingo, Rebeca abre a atração com hits e músicas do momento. Em material enviado à imprensa, a apresentadora declarou: “Estou animada com o nosso novo domingo e muito feliz em retornar ao ‘Roda a Roda’ com um cenário ainda mais bonito e auditório”.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro



“DOMINGO LEGAL”

Com Celso Portiolli. Neste

domingo (30/6), das 11h15 às 18h15, no SBT/Alterosa.

“RODA A RODA”

Com Rebeca Abravanel. Neste

domingo (30/6), das 18h15 às 19h, no SBT/Alterosa.

“PROGRAMA SILVIO SANTOS”

Com Patricia Abravanel. Neste

domingo (30/6), das 19h à 0h,

no SBT/Alterosa.