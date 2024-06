Eliana foi homenageada no Programa Silvio Santos com Patrícia Abravanel, após rumores de rixa



Patricia Abravanel compartilhou uma imagem em que aparece ao lado de Eliana nos estúdios do SBT, em São Paulo.

A apresentadora participou do “Programa Silvio Santos” especial. A atração do dono do Baú vai homenagear a loira, que está de saída da emissora após 15 anos.

Na imagem, Patricia e Eliana aparecem sorridentes e deslumbrantes com um look de dar inveja a qualquer um. “@eliana que dia especial! Esse domingo, 20h, no SBT”, escreveu Patricia Abravanel na legenda da publicação.

Pedido de perdão

Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, Patricia Abravanel fez um pedido de desculpas a Eliana. “Em nome de toda família Abravanel, eu peço perdão pra você Eliana”, disse Patrícia.

Eliana teria ficado aos prantos e, de acordo com Fábia, Patricia pediu ao diretor para que o momento não seja exibido. Ainda durante a gravação, Eliana chegou a falar que ficou chateada em algum momento, mas que isso não precisaria ir ao ar.

Carlos Alberto de Nóbrega e a saída de Eliana

Em recente entrevista, Carlos Alberto de Nóbrega revelou o motivo da saída de Eliana do SBT. “É uma pena. Ela saiu por motivos sobre os quais tinha razão. Eu faria a mesma coisa. Sempre falei para o Silvio que por dinheiro eu não sairia do SBT, mas se pisassem no meu pé, sim”, disse.