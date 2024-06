Um jovem dançarino do Distrito Federal ganhou os holofotes no America’s Got Talent, um programa de show de talentos dos Estados Unidos, após contar sua história de superação e dançar break com apenas uma perna.

Samuel Henrique, ou "Samuka" como é conhecido, precisou amputar a perna direita aos 13 anos, após lutar contra um câncer. Atualmente morador de Calais, na França, o brasiliense contou que, se ganhar o programa, deseja presentear a mãe com uma casa e ajudar outras pessoas que sofrem com a doença.

Durante a apresentação, Samuka surpreendeu os jurados e a plateia. Simon Cowell elogiou a habilidade do jovem. "Às vezes eu quero dar [nota] 10, às vezes 11, mas você é um 12. Você é uma verdadeira inspiração", disse o jurado.

Samuel passou para a próxima fase do programa após receber um "sim" dos quatro jurados, Simon, Howie Mandel, Heidi Klum e Sofia Vergara.