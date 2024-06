Obras de compositores contemporâneos locais e estrangeiros são destaque na série “Eufonias – Música no século 21”, em três dias de evento na Fundação de Educação Artística (FEA). A estreia, neste domingo (30/6), reúne peças de artistas brasileiros, como Ricardo Vendramin Ross e Igor Maia, e internacionais, como Liza Lim, Sean X. Quinn, Otto Wanke e Kaija Saariaho.

Os concertos foram promovidos pela FEA em parceria com a Escola de Música da UFMG e a Orquestra de Câmara Sesiminas.



“A ideia é trazer apresentações dedicadas ao repertório contemporâneo, reunindo principalmente obras de compositores brasileiros, mas criando também um diálogo com músicos de outros países. O evento é fruto de muita cooperação entre as três instituições”, afirma Igor Maia, professor de composição da UFMG, maestro e um dos organizadores dos concertos.

Flauta, piano e orquestra

Na próxima terça (2/7), o programa é dedicado exclusivamente a composições nacionais. “Eis aqui, op. 68” de Paulo Costa Lima; “Miragem”. de Marisa Rezende; e “Metamorfoseanna”, de Gabriel Mesquita, constam no repertório.



Já na quinta (4/7), acontece a estreia mundial de “Entre a tormenta”, trabalho composto por Igor Maia e tocado pelo flautista austríaco-americano Eric Lamb, confirmado no primeiro e último dia de evento. Esta é, inclusive, a primeira vez de Lamb em Minas Gerais. O flautista faz sua estreia na Sala Sérgio Magnani, hoje, às 19h.



“Conheço o Eric Lamb há quase 10 anos e temos uma parceria já consolidada, mas sempre quis escrever uma peça solo para ele”, diz Maia. “O momento perfeito surgiu com a oportunidade de apresentar a obra durante a série ‘Eufonias’ e contando ainda com a participação da Orquestra Sesiminas.”



Além de Lamb, as pianistas brasileiras Marina Spoladore e Ana Cláudia são presenças confirmadas no segundo e terceiro concerto, respectivamente. A Orquestra Sesiminas, sob regência do maestro Felipe Magalhães, sobe ao palco no último dia de concerto.

Peças mineiras

“Tentamos montar um repertório que valorizasse também a cena mineira”, afirma Maia. “O programa de quinta, por exemplo, conta com obras de Oiliam Lanna e Eduardo Campolina, ambos professores de música da UFMG, além de José Padovani, que também se formou na universidade federal.”



Composições do estadunidense Bruce Reiprich e do português Jorge Peixinho também serão tocadas na mesma noite. “Além disso, optamos por trazer obras de três compositoras brasileiras fantásticas durante a série: Marisa Rezende, Tatiana Catanzaro e Valéria Bonafé. Nosso objetivo é valorizar a música contemporânea em vários níveis”, afirma Maia.



Trabalhos de outros compositores nacionais, como Joana Boechat, Marcílio Onofre e Pauxy Gentil-Nunes também serão apresentados durante a programação. “Tem muita música brasileira que merece ser apreciada. A série ‘Eufonias’ dá ao público a oportunidade de escutar peças que são muitas vezes difíceis de encontrar e serem tocadas”, destaca Igor Maia.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro

“EUFONIAS – MÚSICA NO SÉCULO 21”

Concertos neste domingo (30/6), às 19h; terça (2/7) e quinta (4/7), às 20h, na Sala Sérgio Magnani da Fundação de Educação Artística (Rua Gonçalves Dias, 320 – Funcionários). Entrada gratuita.