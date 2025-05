'Vocês esperaram por mim', agradece Gaga aos fãs brasileiros em Copacabana

Com um público estimado em 1,6 milhão de pessoas nas areias da praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, Lady Gaga se apresenta pela primeira vez no Brasil neste sábado (3). A cantora, que cancelou o show no Rock in Rio 2017 devido à fibromialgia, que a levou a ser hospitalizada, agradeceu aos brasileiros por terem esperado tanto tempo e ainda torcerem por ela.

“Talvez vocês estejam se perguntando por que demorei tanto para voltar. A verdade é que eu estava me curando, me fortalecendo, mas enquanto eu me curava, algo acontecia: vocês continuavam lá, continuavam torcendo por mim, continuavam pedindo para eu voltar quando eu estivesse pronta. Brasil, eu estou pronta!”, disse em discurso que foi traduzido por um intérprete.

Com a bandeira do Brasil estendida e sob lágrimas, a cantora reforçou o quão significativo foi o apoio dos fãs brasileiros nos últimos anos e, por isso, deseja fazer um grande show nesta noite. De acordo com a artista, os fãs são o motivo pelo qual ela consegue brilhar e ela espera que eles brilhem com ela durante a apresentação.

“Ninguém faz história sozinha. Sem todos vocês, um povo incrível do Brasil, eu não teria este momento. Obrigado por fazerem a história comigo. É a razão pela qual eu posso brilhar. Hoje, vocês estão vibrantes e lindos quanto o sol e a lua surgindo sobre os oceanos. Bem aqui na praia de Copacabana, mas de todas as coisas pelas quais eu poderia agradecer, a que mais me toca é esta. Vocês esperaram por mim. Vocês esperaram por mais de 10 anos”, disse emocionada.

“Obrigada por me receber de volta com tanta gentileza e de braços abertos. Esta noite, eu quero ajudar vocês a brilharem junto comigo. Quero que o mundo veja o tamanho do coração de vocês e se inspirem com seu espírito. Vou dar tudo de mim. Vamos fazer deste o maior show que já vivemos juntos. Vamos fazer com que cada segundo de espera tenha valido a pena. Eu amei vocês há dez anos e eu amo vocês esta noite. Obrigado, Brasil. Eu amo vocês para sempre. Obrigada!”, concluiu.