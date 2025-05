Fãs lotam bares em BH para assistir ao show de Lady Gaga

Uma das maiores estrelas do pop mundial, Lady Gaga se apresenta na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, neste sábado (3/5), atraindo milhares de pessoas à orla carioca. Em Belo Horizonte, fãs que não puderam viajar para o show lotaram as calçadas de bares da capital mineira e vibraram com a entrada da artista no palco.

Para agradar o público, estabelecimentos da capital mineira exibiram o show, que estava previsto para começar às 21h45, mas teve um atraso de cerca de meia hora. A reportagem do Estado de Minas registrou o momento em que os fãs se animaram com a entrada de Gaga no palco, assistindo à apresentação em um telão no Borda Bar, localizado no Bairro Floresta, na Região Leste de Belo Horizonte.

O público tomou as calçadas em frente ao bar, que não conseguiu acomodar a demanda com mesas e cadeiras, mas isso não impediu a animação generalizada. Ao som de 'Abracadabra', hit recém-lançado pela cantora, dezenas de fãs cantaram em sintonia com Lady Gaga e até reproduziram os passos da coreografia.

Quase 13 anos após sua primeira vinda ao Brasil, em novembro de 2012, e oito anos após o cancelamento do show no Rock in Rio 2017, Gaga se apresenta em Copacabana, neste sábado, e promete mostrar aos brasileiros as músicas do novo disco de estúdio, Mayhem, além de hits de sua carreira.

Ainda no início do show, a cantora usou um look verde e azul, em referência à bandeira brasileira, e agradeceu, em português, aos fãs presentes.