Fãs de Lady Gaga sobem em cima de árvores e sacos de areia para ter visão do palco

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A expectativa para o megashow gratuito de Lady Gaga na praia de Copacabana transformou a orla em um verdadeiro acampamento de fãs determinados a garantir o melhor lugar possível.

Para assegurar uma boa visão do palco, muitos estão construindo barricadas improvisadas com sacos de gelo cheios de areia. Os sacos prontos são vendidos por R$ 25, enquanto os vazios, para que cada um encha por conta própria, custam R$ 10. A disputa por esses espaços tem gerado tensão entre os fãs, especialmente devido à presença de palcos e estruturas que prejudicam a visibilidade, levando alguns a pedirem a remoção ou rebaixamento dessas instalações.

Ao longo da orla de Copacabana, outros fãs criam estratégias para driblar a multidão e assistir ao show sem precisar dos telões. Muitos grupos trouxeram de casa bancos dobráveis de plástico, usados para descansar e também como um degrau para ver por cima da multidão.

Um grupo de fãs de Lady Gaga decidiu subir em cima de uma árvore para conseguir assistir ao show. Havia grupos em todas as árvores que ficam frente ao Copacabana Palace, altura em que o palco foi instalado.

O show gratuito de Lady Gaga reúne diferentes perfis de fãs em Copacabana desde os mais apaixonados até aqueles menos fervorosos.

João Vittor Bezerra, 24, está no primeiro grupo. O jovem do interior de São Paulo se diz um "fã raiz" da cantora.

"Ela é a minha diva master, a minha Xuxa", afirma. Segundo João Vittor, este é o seu primeiro grande show da vida.

Ele viajou até o Rio acompanhado pelos amigos David Negrão, 34, e Jade Luciano, 47. Os três investiram em um figurino com roupas pretas que remetem a Lady Gaga.

"Ficamos no sol o dia todo para ver se conseguíamos ver a Gaga. Fomos presenteados com o ensaio dela ontem [sexta]. Choramos muito", David.

A exemplo dos dois amigos, Jade também se diz "fã raiz".

"Meu filho é gay, e eu não aceitava ele. Foi através da música 'Born This Way' que comecei a aceitar meu filho e ver que ele é igual a todo mundo. Infelizmente vivemos numa sociedade com discriminação", afirma Jade.

Outro fã de Lady Gaga que está em Copacabana é o professor Renato Sales, 30. Ele saiu do Paraná para acompanhar a apresentação no Rio.

Renato relata que está desde as 12h deste sábado no aguardo do show na praia de Copacabana. Mesmo assim, afirma ser um "fã nutella".

"Tem músicas que não gosto, e eu também não durmo na porta de hotel", afirma, com bom humor.

O estudante Lucas Cunha, 29, chegou às 11h da manhã e afirma que não desceu. "Eu trouxe frutas e água, para não precisar descer." Ele viajou de Itajaí (SC) e criou a estratégia para não perder a viagem. A psicóloga Thaís Santos, 32, disse que a árvore era a sua única esperança de ver Lady Gaga: "Eu tenho 1,53m. Aí embaixo não consigo ver nada!". Ela chegou ao local por volta das 17h30, também munida de itens de alimentação para não desidratar nem precisar descer.

A adolescente Dalila Bozolan, 16, subiu na árvore às 14h e pretende ficar ali até o final do show, previsto para 0h de domingo (4).